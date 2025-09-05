Ať už pracujete nebo si hrajete, s těmito sluchátky s ochranou proti hluku proplujete každým dnem! Adaptivní potlačení hluku a pohodlná sluchátka na uši vás pohltí. Získáte bohatý, detailní zvuk, a dokonce i nízké lagování pro hry a filmy.
Nechte se pohltit
Potlačení hluku Pro
Lehká sluchátka přes uši
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 60 hodin přehrávání
Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro
Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.
Lehká, pohodlná, skládací a přitom stylová!
Kulaté náušníky a elegantní rámeček dodávají těmto sluchátkům přes uši osobitý styl. Náušníky z paměťové pěny vám zajistí pohodlí při dlouhém poslechu. Lze je navíc složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se sluchátka snadno vešla do kapsy nebo tašky.
Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
Díky 40mm reproduktorům získáte bohatý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku v provedení, které skvěle padne na uši. Pokud si chcete naplno vychutnat basy, aniž byste museli zvyšovat hlasitost, stačí aktivovat funkci Dynamic Bass pomocí multifunkčního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Philips Headphones.
Až 60 hodin přehrávání (45 hodin s potlačením hluku)
Získáte přes den poslechu, i když máte zapnuté potlačení hluku. Plné nabití přes USB-C trvá pouhé 2 hodiny a rychlé 15minutové nabíjení vám zajistí další 3 hodiny. Kabel USB-C můžete použít také k připojení k libovolnému chytrému zařízení s portem USB-C.
Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.
Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth
Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.
Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si nastavení a ovládání
Už se vám stalo, že jste sluchátka zapomněli vypnout? Nastavte si v naší doprovodné aplikaci časovač a sluchátka se vypnou automaticky. Aplikace také umožňuje spravovat připojená zařízení nebo vypnout adaptivní potlačení hluku a převzít kontrolu nad úrovní sami. K dispozici je navíc řada přednastavených zvukových stylů: Hlas je například ideální pro podcasty!
Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
Od hudby až po podcasty – s těmito bezdrátovými sluchátky si užijete naplno cokoli, co rádi posloucháte. Vychutnejte si teplý a detailní zvuk s bohatými basy z velkých reproduktorů, které jsou vyladěny na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips.