      Nechte se pohltit

      Ať už pracujete nebo si hrajete, s těmito sluchátky s ochranou proti hluku proplujete každým dnem! Adaptivní potlačení hluku a pohodlná sluchátka na uši vás pohltí. Získáte bohatý, detailní zvuk, a dokonce i nízké lagování pro hry a filmy.

      Nechte se pohltit

      • Potlačení hluku Pro
      • Lehká sluchátka přes uši
      • Přirozený zvuk. Dynamické basy
      • Až 60 hodin přehrávání

      Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro

      Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

      Lehká, pohodlná, skládací a přitom stylová!

      Kulaté náušníky a elegantní rámeček dodávají těmto sluchátkům přes uši osobitý styl. Náušníky z paměťové pěny vám zajistí pohodlí při dlouhém poslechu. Lze je navíc složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se sluchátka snadno vešla do kapsy nebo tašky.

      Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

      Díky 40mm reproduktorům získáte bohatý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku v provedení, které skvěle padne na uši. Pokud si chcete naplno vychutnat basy, aniž byste museli zvyšovat hlasitost, stačí aktivovat funkci Dynamic Bass pomocí multifunkčního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Philips Headphones.

      Až 60 hodin přehrávání (45 hodin s potlačením hluku)

      Získáte přes den poslechu, i když máte zapnuté potlačení hluku. Plné nabití přes USB-C trvá pouhé 2 hodiny a rychlé 15minutové nabíjení vám zajistí další 3 hodiny. Kabel USB-C můžete použít také k připojení k libovolnému chytrému zařízení s portem USB-C.

      Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte

      Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

      Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth

      Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízením Bluetooth současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

      Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si nastavení a ovládání

      Už se vám stalo, že jste sluchátka zapomněli vypnout? Nastavte si v naší doprovodné aplikaci časovač a sluchátka se vypnou automaticky. Aplikace také umožňuje spravovat připojená zařízení nebo vypnout adaptivní potlačení hluku a převzít kontrolu nad úrovní sami. K dispozici je navíc řada přednastavených zvukových stylů: Hlas je například ideální pro podcasty!

      Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

      Od hudby až po podcasty – s těmito bezdrátovými sluchátky si užijete naplno cokoli, co rádi posloucháte. Vychutnejte si teplý a detailní zvuk s bohatými basy z velkých reproduktorů, které jsou vyladěny na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Akustický systém
        Uzavřený
        Frekvenční rozsah
        7 – 40 000 Hz
        Impedance
        32 ohmů
        Citlivost
        96 dB (1 kHz)
        Průměr reproduktoru
        40  mm
        Maximální příkon
        30  mW
        Typ reproduktoru
        Dynamický
        Zvuk ve vysokém rozlišení
        Ano

      • Možnosti připojení

        Verze Bluetooth
        5.2
        Profily Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximální dosah
        Až 10  m
        Vícebodové připojení
        Ano
        Podporovaný kodek
        SBC
        Konektor pro připojení sluchátek
        3.5  mm

      • Vnější obal

        Délka
        21.6  cm
        Počet spotřebitelských balení
        3
        Šířka
        21  cm
        Hrubá hmotnost
        1.742  kg
        Výška
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Čistá hmotnost
        1.12  kg
        Hmotnost obalu
        0.622  kg

      • Pohodlí

        Automatické vypnutí
        Ano
        Ovládání hlasitosti
        Ano
        Podpora aplikace Philips Headphones
        Ano
        Možnost aktualizace firmwaru
        Ano
        Typ ovládání
        Tlačítkový panel

      • Napájení

        Počet baterií
        1 ks
        Doba hovoru
        35 h
        Doba nabíjení
        2  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá)
        45  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá)
        60  hodin
        Rychlé nabíjení
        15 mins for 3 hrs
        Hmotnost baterie (celková)
        12.4  g
        Kapacita baterie (sluchátka)
        600  mAh
        Typ baterie (sluchátka)
        Lithium-polymerová (vestavěná)

      • Rozměry balení

        Výška
        25.5  cm
        Typ balení
        Karton
        Typ umístění poličky
        Zavěšení
        Šířka
        19.45  cm
        Hloubka
        6.2  cm
        Počet zahrnutých výrobků
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Hrubá hmotnost
        0.5  kg
        Čistá hmotnost
        0.303  kg
        Hmotnost obalu
        0.197  kg

      • Rozměry výrobku

        Výška
        21  cm
        Šířka
        18.7  cm
        Hloubka
        5  cm
        Hmotnost
        0.271  kg

      • Příslušenství

        Audiokabel
        3,5mm stereofonní kabel, L = 1,2 m
        Stručný návod
        Ano
        Nabíjecí kabel
        Kabel USB-C, 500 mm

      • Design

        Barva
        Černá
        Způsob nošení
        Sluchátkový oblouk
        Skládací design
        Ploché/kompaktní skládání
        Materiál náušníků
        Látka
        Padnou do uší
        Přes uši
        Typ náušníku
        Uzavřená konstrukce

      • Telekomunikace

        Mikrofon pro volání
        1 mic

      • Vlastnosti rozhraní ANC

        Technologie ANC
        Hybridní
        Režim Awareness
        Ano
        Mikrofon pro technologii ANC
        4 mikrofony
        ANC (aktivní potlačení hluku)
        Ano

      • Hlasový asistent

        Kompatibilní s hlasovým asistentem
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Aktivace hlasového asistenta
        Stiskněte tlačítko ANC
        Podpora hlasového asistenta
        Ano

