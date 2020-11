Praktický pro cestování. Vhodný pro většinu typů mikrovlnných trub.

Sterilizátor do mikrovlnné trouby Philips Avent byl navržen pro většinu mikrovlnných trub na trhu. Díky své malé velikosti je vhodný pro cestování a zaručuje, že máte vždy sterilní láhev, pokud jedete na krátký výlet přes noc nebo na delší dovolenou do zahraničí. Je také ideální jako náhradní sterilizátor do domu prarodičů. Rozměry: 166 (V), 280 (Š), 280 (D) mm.