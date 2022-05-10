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  • Snadné čištění a péče o výrobky pro krmení
  • Snadné čištění a péče o výrobky pro krmení
  • Snadné čištění a péče o výrobky pro krmení
  • Snadné čištění a péče o výrobky pro krmení

Philips AventKartáč na lahve a dudlíky

SCF145/06

4.8
| (18) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Snadné čištění a péče o výrobky pro krmení
Kartáč na lahve Philips Avent má speciálně tvarovanou hlavici a rukojeť, aby mohl efektivně vyčistit všechny typy lahví, dudlíků a vybavení pro krmení. Odolná vlákna s velkou hustotou čistí bezpečně a bez poškrábání.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Čisticí kartáč Avent

Snadné čištění a péče o výrobky pro krmení

  • Příslušenství k lahvím

Kartáč na lahve se zaoblenou hlavicí pro snadné čištění

Kartáč na lahve se zaoblenou hlavicí pro snadné čištění

Zvlášť tvarovaná hlava kartáče a lisovaná špička dosáhne do rohů všech typů lahví, dudlíků a vybavení pro krmení a důkladně je vyčistí.

Jedinečný design rukojeti a špičky

Zaoblená hlavice kartáče a tvarovaná rukojeť dosáhnou do všech koutů lahví s širokým hrdlem. Vytvarovaná špička vyčistí vnitřní části dudlíků.

Odolná vlákna s velkou hustotou pro důkladné čištění

Odolná vlákna s velkou hustotou pro důkladné čištění všech vašich lahví, dudlíků a dalšího vybavení pro krmení

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

18

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla

Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!

Výhody

Kvalitní, dlouho vydrží!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

28/10/2021

Česká republika

Česká republika

Dela co ma

Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost!

Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)

Výhody

kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně

Nevýhody

o ničem nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 