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Příslušenství k lahvím
Zvlášť tvarovaná hlava kartáče a lisovaná špička dosáhne do rohů všech typů lahví, dudlíků a vybavení pro krmení a důkladně je vyčistí.
Zaoblená hlavice kartáče a tvarovaná rukojeť dosáhnou do všech koutů lahví s širokým hrdlem. Vytvarovaná špička vyčistí vnitřní části dudlíků.
Odolná vlákna s velkou hustotou pro důkladné čištění všech vašich lahví, dudlíků a dalšího vybavení pro krmení
4.8
z 5
18
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Moury21
10/05/2022
Česká republika
Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla
Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!
Výhody
Kvalitní, dlouho vydrží!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Peca231
28/10/2021
Česká republika
Dela co ma
Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Anynysek
27/10/2021
Česká republika
Spokojenost!
Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)
Výhody
kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně
Nevýhody
o ničem nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.