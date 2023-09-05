Jiné položky v balení
- Standardní hubice
- Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser 3000
- Tryska Quadstream
- Kabel USB
- Cestovní pouzdro
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
HX3826/33
Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream
Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Ústní sprcha
celkem
recurring payment
Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděluje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistěte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.
Technologie Quadstream odstraňuje až 99 % zubního plaku z 6 mm hlubokých parodontálních kapes.
V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.
Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.
S tryskou, která se otáčí o 360° , se dostanete i do obtížně dosažitelných míst. Zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhněte důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.
Pohodlné nabíjení pomocí kabelu USB-A na malou zástrčku. Na jedno nabití můžete čistit až 14 dní.
Nádržka o objemu 250 ml pojme dostatek vody na čištění po doporučenou dobu 60 sekund. Chcete-li vodu doplnit, pootočte nádržkou a vyjměte ji nebo použijte boční otvor pro snadné doplňování.
Stačí přiložit na požadované místo, stisknout tlačítko a docílíte efektivnějšího čištění mezizubních prostor. Namiřte hlavici mezi zuby a podél linie dásní a ústní sprcha udělá všechnu práci za vás.
Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.
Spotřeba
Technické údaje
Design a provedení
Servis
Snadné použití
Výkon
Balení obsahuje
Režimy
Přínos pro zdraví
Hledáte další příslušenství? Zobrazit díly a příslušenství
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.