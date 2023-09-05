  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ústní sprcha

      HX3826/33

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream

      Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.

      Zobrazit všechny výhody
      Zvolte způsob platby

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Bezdrátový Power Flosser 3000
      Doprava rychle a zdarma na všechny objednávky

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Zobrazit vše
      Tento výrobek
      Cordless Power Flosser 3000
      - {discount-value}

      Cordless Power Flosser 3000

      Ústní sprcha

      celkem

      recurring payment

      Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream

      Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku* na čištěných místech

      • Technologie Quad Stream
      • Při čištění vás navedou pulzující vlny
      Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

      Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

      Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděluje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistěte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.

      Technologie Quadstream: odstraňuje plak pod linií dásní

      Technologie Quadstream: odstraňuje plak pod linií dásní

      Technologie Quadstream odstraňuje až 99 % zubního plaku z 6 mm hlubokých parodontálních kapes.

      Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu

      Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu

      V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.

      2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity

      2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity

      Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.

      Důkladné vyčištění za 60 sekund

      Důkladné vyčištění za 60 sekund

      S tryskou, která se otáčí o 360° , se dostanete i do obtížně dosažitelných míst. Zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhněte důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.

      Rychlé univerzální nabíjení s kabelem USB-A na malou zástrčku

      Rychlé univerzální nabíjení s kabelem USB-A na malou zástrčku

      Pohodlné nabíjení pomocí kabelu USB-A na malou zástrčku. Na jedno nabití můžete čistit až 14 dní.

      Nádržka o objemu 250 ml se snadným plněním

      Nádržka o objemu 250 ml se snadným plněním

      Nádržka o objemu 250 ml pojme dostatek vody na čištění po doporučenou dobu 60 sekund. Chcete-li vodu doplnit, pootočte nádržkou a vyjměte ji nebo použijte boční otvor pro snadné doplňování.

      Nenáročná technika

      Nenáročná technika

      Stačí přiložit na požadované místo, stisknout tlačítko a docílíte efektivnějšího čištění mezizubních prostor. Namiřte hlavici mezi zuby a podél linie dásní a ústní sprcha udělá všechnu práci za vás.

      Standardní hlavice pro přesné čištění

      Standardní hlavice pro přesné čištění

      Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.

      Technické údaje

      • Spotřeba

        Napětí
        Vícenapěťová nabíječka

      • Technické údaje

        Spotřeba energie
        • Vypnutý stav <0,3 W
        • Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

      • Design a provedení

        Barva
        Černá

      • Servis

        Záruka
        2letá omezená záruka

      • Snadné použití

        Tělo kartáčku
        Tenký ergonomický design
        Nástavec trysky
        Snadné nasazení a sundání

      • Výkon

        Čištění
        Vyčištění celých úst vám zabere pouhých 60–90 vteřin

      • Balení obsahuje

        Bezdrátový Power Flosser
        1
        Tryska F1 Standard
        1
        Tryska F3 Quad Stream
        1
        Cestovní taška
        1
        Nabíjecí kabel pro USB
        1
        Síťový USB adaptér
        1

      • Režimy

        Clean
        Pro dokonalou čistotu každý den
        Deep Clean
        Pro hloubkové čištění mezizubních prostor
        Stupně intenzity
        3

      • Přínos pro zdraví

        Odstraňování zubního plaku
        Na čištěných místech odstraňuje až 99 % zubního plaku*
        Pod dásní
        Odstraňuje až 99 % zubního plaku pod linií dásní**

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Standardní hubice
      • Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser 3000
      • Tryska Quadstream
      • Kabel USB
      • Cestovní pouzdro

      Hledáte další příslušenství? Zobrazit díly a příslušenství

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.
      Clippin

      Najít náhradní díl nebo příslušenství

      Přejít na díly a příslušenství

      Příslušenství

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.
      • *V laboratorní studii (skutečné výsledky se mohou lišit), v nejhlubších 2 mm u modelu 6mm parodontální kapsy.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.