    • Náhradní příslušenství pro čištění válce Náhradní příslušenství pro čištění válce Náhradní příslušenství pro čištění válce

      StyleCare Prestige Čisticí příslušenství

      CP1879

      Náhradní příslušenství pro čištění válce

      Příslušenství pro čištění válce kulmy Philips AutoCurler odstraňuje uvolněné vlasy, prach a obvyklé nečistoty.

      Kde lze tento náhradní díl zakoupit?


      Obraťte se na některého z našich servisních partnerů, kteří vám rádi pomohou. Nejste si jisti kompatibilitou s vaším produktem? Kontaktujte naši zákaznickou podporu.

      Seznam servisních partnerů (95.0KB)
      Zákaznická podpora

      Kompatibilní výrobky

      Kde najdu číslo modelu?
      Vyhledání modelového označení výrobku
      Kde najdu modelové označení​?
      výrobky nalezené pro Nebyly nalezeny žádné výrobky pro

      Náhradní příslušenství pro čištění válce

      Kompatibilitu zkontrolujte níže.

      • StyleCare Prestige
      • Automatická kulma
      • Černá

      Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

      Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

      Technické údaje

      • Vyměnitelná část

        Pasuje na výrobky péče o vlasy
        BHB876/00
