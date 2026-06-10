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  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken
  • Tvorba vysněných loken

Series 7000Automatická kulma

BHB876/00

4.8
| (1023) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Tvorba vysněných loken
Automatická kulma Philips StyleCare Prestige bez námahy automaticky vytváří lokny vašich snů díky inovativnímu chytrému systému pro tvorbu loken. Tvorba vysněných loken a 2x větší objem vlasů v jednom*
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

2x více upravených vlasů v jednom kroku

Tvorba vysněných loken

  • S chytrým systémem kulmování

  • 2x více upravených vlasů na jeden zátah

  • Vertikální rukojeť

  • Kulmovací systém Smart Curl

Chytrý systém kulmování pro dokonalý styling

Chytrý systém kulmování pro dokonalý styling

Užijte si dokonalý styling díky našemu chytrému systému kulmování. Inovativní systém představuje skvělý balíček řady vylepšených funkcí. Díky dvěma krytům Smart Curl s automatickým otáčením vytvoříte stisknutím tlačítka dokonalé lokny, které dlouho vydrží. Kulma natočí každý pramen vlasů jako profesionální kadeřník a zároveň neustále pečuje o vaše vlasy. Díky chytré technologii Curl Boost přináší automatická kulma dlouhodobé výsledky při teplotách, které jsou šetrné k vlasům. Delší válec, snadné vertikální držení a otevírání podporující přirozené vedení vlasů umožňují vytváření perfektních účesů s minimem námahy.

S delším válcem najednou upravíte 2x více vlasů

S delším válcem najednou upravíte 2x více vlasů

Díky o 113 % většímu povrchu automatické kulmy můžete upravovat 2x více vlasů najednou. Perfektní vlny snadno a rychle.

Vertikální rukojeť pro snadné použití

Díky snadnému uvolněnému držení automatické kulmy v přirozené svislé poloze můžete snadno vytvářet perfektní konzistentní vlny po celé hlavě. Ovládací tlačítka jsou v místě, kde kulmu držíte, abyste je měli intuitivně na dosah. Zakřivený úhledný tvar natáčecí komory usnadňuje natáčení ještě blíže k pokožce hlavy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

1023

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

10/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Automatická kulma s technologií SenseI Q

Dlouho jsem váhala, zda si koupit takovou kulmu, a teď jsem nejšťastnější že ji mám , je to luxus nad luxus, lokny mi vydrží celý den a ještě 2 dny k tomu.jak se píše v popisu ,tak ta kulma pracuje ,zastaví se když se koná nepovede natočit a nezacuchá se lokna.Musim se pochlubit tím, že jsem ji v práci pochválila,a kolegyně si ji koupila taky a říkala mi, že je taky moc nadšená.Podekovaka mi a za odměnu mi koupila pistácie .

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ

Date of Use 2026-05-19

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ

Date of Use 2026-05-19

12/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kulmu jsem kupoval jako dárek přítelkyni a te je z ní nadšená. Nemá žádné stížnosti.

Výhody

Intuitivní ovládání, hezký design, kvalitní zpracování

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ

10/11/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

naprostá bomba

kulma je opravdu skvělá, rychlé a jednoduché používání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ

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Upozornění

  1. ve srovnání s výrobkem Philips HPS940