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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
S chytrým systémem kulmování
2x více upravených vlasů na jeden zátah
Vertikální rukojeť
Kulmovací systém Smart Curl
Užijte si dokonalý styling díky našemu chytrému systému kulmování. Inovativní systém představuje skvělý balíček řady vylepšených funkcí. Díky dvěma krytům Smart Curl s automatickým otáčením vytvoříte stisknutím tlačítka dokonalé lokny, které dlouho vydrží. Kulma natočí každý pramen vlasů jako profesionální kadeřník a zároveň neustále pečuje o vaše vlasy. Díky chytré technologii Curl Boost přináší automatická kulma dlouhodobé výsledky při teplotách, které jsou šetrné k vlasům. Delší válec, snadné vertikální držení a otevírání podporující přirozené vedení vlasů umožňují vytváření perfektních účesů s minimem námahy.
Díky o 113 % většímu povrchu automatické kulmy můžete upravovat 2x více vlasů najednou. Perfektní vlny snadno a rychle.
Díky snadnému uvolněnému držení automatické kulmy v přirozené svislé poloze můžete snadno vytvářet perfektní konzistentní vlny po celé hlavě. Ovládací tlačítka jsou v místě, kde kulmu držíte, abyste je měli intuitivně na dosah. Zakřivený úhledný tvar natáčecí komory usnadňuje natáčení ještě blíže k pokožce hlavy.
4.8
z 5
1023
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Rybářka 73
10/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Automatická kulma s technologií SenseI Q
Dlouho jsem váhala, zda si koupit takovou kulmu, a teď jsem nejšťastnější že ji mám , je to luxus nad luxus, lokny mi vydrží celý den a ještě 2 dny k tomu.jak se píše v popisu ,tak ta kulma pracuje ,zastaví se když se koná nepovede natočit a nezacuchá se lokna.Musim se pochlubit tím, že jsem ji v práci pochválila,a kolegyně si ji koupila taky a říkala mi, že je taky moc nadšená.Podekovaka mi a za odměnu mi koupila pistácie .
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ
Date of Use 2026-05-19
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ
Date of Use 2026-05-19
Gregi96
12/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kulmu jsem kupoval jako dárek přítelkyni a te je z ní nadšená. Nemá žádné stížnosti.
Výhody
Intuitivní ovládání, hezký design, kvalitní zpracování
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ
Ukko1
10/11/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
naprostá bomba
kulma je opravdu skvělá, rychlé a jednoduché používání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHB887/00 Automatická kulma s technologií SenseIQ
ve srovnání s výrobkem Philips HPS940