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Ukončeno

X-tremeVision G-forceOdolnost proti vibracím 10 G

9006XVGB1

4.3
| (31) Recenze
Užijte si nový extrémní výkon
Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force HB4 patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.
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Až o 130 % jasnější světlo

Užijte si nový extrémní výkon

  • Typ žárovky: HB4

  • 12 V, 51 W

  • Testovaná odolnost proti vibracím 10 G

  • Až o 130 % vyšší jas

  • Počet žárovek: 1

Delší dohled a rychlejší reakce díky jasu většímu až o 130 %

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force zlepší vaši viditelnost a zvýší jas až o 130 %. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí dříve než s většinou jiných halogenových předních světel.

Jedna z nejjasnějších žárovek: vynikající světelný výkon

Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quartz potvrzují světlomety Philips X-tremeVision G-force nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

Jasné bílé světlo s až 3 350 K je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a zážitek z velmi pohodlné noční jízdy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu