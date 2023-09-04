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Ukončeno
9005XVGB1
Typ žárovky: HB3
12 V, 60 W
Testovaná odolnost proti vibracím 10 G
Až o 130 % vyšší jas
Počet žárovek: 1
Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force zlepší vaši viditelnost a zvýší jas až o 130 %. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí dříve než s většinou jiných halogenových předních světel.
Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quartz potvrzují světlomety Philips X-tremeVision G-force nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.
Jasné bílé světlo s až 3 450 K je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a zážitek z velmi pohodlné noční jízdy.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled