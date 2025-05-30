Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
85PUS9000/12
Ten pravý na koukání
Představte si tohle: Filmové noci jako v kině u vás doma. Plynulé pohyby ve hrách. Prostorový zvuk. Nekonečný výběr Smart TV. A televizor 4K Ambilight s obrazem, který plyne až za obrazovku. Není to jen televizor, který se snadno ovládá – je to ten pravý na koukání.Zobrazit všechny výhody
Bohužel tento produkt již není k dispozici
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
4K Ambilight TV
celkem
recurring payment
Představte si. Integrované světlo LED reaguje na vše, co sledujete, a zároveň se s ním ponoříte do aureoly barev. Ambilight vše změní: nyní se vám obrazovka bude zdát větší a vtáhne vás hlouběji do všech vašich oblíbených televizních pořadů. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.
Živé barvy. Mimořádně ostré scény. To je dokonalost obrazu v té nejlepší podobě. Díky rozlišení 4K (UHD) se jedná o televizor Ambilight, který se přizpůsobí všem vašim formátům HDR. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete scénu po scéně vychutnat do detailů.
Představte si to. Detaily s větší hloubkou. Barvy neuvěřitelně živé. Odstíny pleti dokonale reálné. S tak plynulým, přirozeným pohybem a tak ostrým obrazem, jako byste byli v daném okamžiku přímo na místě. Otevřete oči, povzneste smysly a dovolte si pocítit ten rozdíl.
Dolby Vision a Dolby Atmos vás přenesou přímo do režisérského křesla. Každá scéna, vykreslená dokonale jako v kině, potěší vaše oči i uši. Ať už jde o filmy, sport nebo hry, obklopte se realističtějšími filmovými zážitky v každém neuvěřitelném okamžiku.
DTS:X se postará o zvuk tak reálný, že ho budete cítit. Díky technologii 3D zvuku, která mu dodává další rozměr, se zvuk volně šíří v prostoru, aby vás vtáhl hlouběji do okamžiku.
Od milovníků joysticků až po ty nejzarytější hráče – tady jde o hraní se superrychlou odezvou a grafiku bez přeskakování. S variabilní obnovovací frekvencí 144 Hz, HDMI 2.1, ultra nízkým zpožděním a prémiovou technologií Freesync je tu vše pro plynulejší hraní. A s herním režimem Ambilight je čas ponořit se do akce ještě hlouběji.
Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.
Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte televizor Philips Ambilight. Jediný příkaz zvládne vše. Televizor je navíc kompatibilní s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.
Na velikosti záleží. A v tomto případě jde o to, jak televizor krásně zapadne do vašeho pokoje. Ať už se rozhodnete pro šikovnou malou obrazovku, nebo pro větší verzi, která poslouží jako domácí kino, můžete si vybrat podle svých potřeb. Od úhlopříčky 43" až po neuvěřitelných 75" je to jednoznačně ten pravý televizor: The One.
Každé slovo uslyšíte zřetelněji. Funkce zesílení vokálů umožňuje posluchači zvýšit nebo snížit hlasitost dialogů bez jakéhokoli vlivu na zvuk v pozadí. Díky tomu vám nyní neunikne jediný okamžik, protože každá vyřčená věta zazní s větší čistotou.
Pečlivě promyšlený středový otočný stojan pro flexibilnější zorný úhel a snížení odlesků. Režim Lounge pro lepší osvětlení v místnosti. Recyklovaný plast, ze kterého je vyroben dálkový ovladač. Obal z recyklovaného kartonu s certifikací FSC a papírový návod uvnitř – to je vše, co byste od televizoru Philips Ambilight očekávali.
Ambilight
Obraz/displej
Rozlišení vstupu displeje:
Tuner/příjem/vysílání
Smart TV
Funkce Smart TV
Multimediální aplikace
Zvuk
Možnosti připojení
Podpora funkcí HDMI video
Energetická karta EU
Napájení
Příslušenství
Design
Rozměry
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.