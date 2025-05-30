  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Ten pravý na koukání Ten pravý na koukání Ten pravý na koukání
      Energy Label Europe E zde
      Více informací zde (PDF 203.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      85PUS9000/12

      Ten pravý na koukání

      Představte si tohle: Filmové noci jako v kině u vás doma. Plynulé pohyby ve hrách. Prostorový zvuk. Nekonečný výběr Smart TV. A televizor 4K Ambilight s obrazem, který plyne až za obrazovku. Není to jen televizor, který se snadno ovládá – je to ten pravý na koukání.

      Zobrazit všechny výhody

      Dostupné verze:

      Bohužel tento produkt již není k dispozici

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Ambilight

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      The One
      - {discount-value}

      The One

      4K Ambilight TV

      celkem

      recurring payment

      Ten pravý na koukání

      • 215cm (85") AMBILIGHT TV
      • 4K QLED, VRR 144 Hz
      • Engine P5 Picture
      • Dolby Vision a Dolby Atmos
      Jediný televizor s integrovanými světly na zadní straně

      Jediný televizor s integrovanými světly na zadní straně

      Představte si. Integrované světlo LED reaguje na vše, co sledujete, a zároveň se s ním ponoříte do aureoly barev. Ambilight vše změní: nyní se vám obrazovka bude zdát větší a vtáhne vás hlouběji do všech vašich oblíbených televizních pořadů. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.

      Výrazná ostrost a živost obrazu s technologií 4K QLED

      Výrazná ostrost a živost obrazu s technologií 4K QLED

      Živé barvy. Mimořádně ostré scény. To je dokonalost obrazu v té nejlepší podobě. Díky rozlišení 4K (UHD) se jedná o televizor Ambilight, který se přizpůsobí všem vašim formátům HDR. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete scénu po scéně vychutnat do detailů.

      S enginem Philips P5 Picture vidět znamená věřit

      S enginem Philips P5 Picture vidět znamená věřit

      Představte si to. Detaily s větší hloubkou. Barvy neuvěřitelně živé. Odstíny pleti dokonale reálné. S tak plynulým, přirozeným pohybem a tak ostrým obrazem, jako byste byli v daném okamžiku přímo na místě. Otevřete oči, povzneste smysly a dovolte si pocítit ten rozdíl.

      Filmové zážitky díky technologii Dolby

      Filmové zážitky díky technologii Dolby

      Dolby Vision a Dolby Atmos vás přenesou přímo do režisérského křesla. Každá scéna, vykreslená dokonale jako v kině, potěší vaše oči i uši. Ať už jde o filmy, sport nebo hry, obklopte se realističtějšími filmovými zážitky v každém neuvěřitelném okamžiku.

      DTS:X pro pohlcující 3D zvukové zážitky

      DTS:X pro pohlcující 3D zvukové zážitky

      DTS:X se postará o zvuk tak reálný, že ho budete cítit. Díky technologii 3D zvuku, která mu dodává další rozměr, se zvuk volně šíří v prostoru, aby vás vtáhl hlouběji do okamžiku.

      Přejděte na vyšší úroveň hraní

      Přejděte na vyšší úroveň hraní

      Od milovníků joysticků až po ty nejzarytější hráče – tady jde o hraní se superrychlou odezvou a grafiku bez přeskakování. S variabilní obnovovací frekvencí 144 Hz, HDMI 2.1, ultra nízkým zpožděním a prémiovou technologií Freesync je tu vše pro plynulejší hraní. A s herním režimem Ambilight je čas ponořit se do akce ještě hlouběji.

      Operační systém Titan OS. Snadno najdete vše.

      Operační systém Titan OS. Snadno najdete vše.

      Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

      Snadno se připojte ke své chytré domácí síti

      Snadno se připojte ke své chytré domácí síti

      Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte televizor Philips Ambilight. Jediný příkaz zvládne vše. Televizor je navíc kompatibilní s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.

      Všechny velikosti podle vašich potřeb

      Všechny velikosti podle vašich potřeb

      Na velikosti záleží. A v tomto případě jde o to, jak televizor krásně zapadne do vašeho pokoje. Ať už se rozhodnete pro šikovnou malou obrazovku, nebo pro větší verzi, která poslouží jako domácí kino, můžete si vybrat podle svých potřeb. Od úhlopříčky 43" až po neuvěřitelných 75" je to jednoznačně ten pravý televizor: The One.

      Lepší srozumitelnost každého slova díky funkci zesílení vokálů

      Každé slovo uslyšíte zřetelněji. Funkce zesílení vokálů umožňuje posluchači zvýšit nebo snížit hlasitost dialogů bez jakéhokoli vlivu na zvuk v pozadí. Díky tomu vám nyní neunikne jediný okamžik, protože každá vyřčená věta zazní s větší čistotou.

      Evropské myšlení v oblasti designu

      Pečlivě promyšlený středový otočný stojan pro flexibilnější zorný úhel a snížení odlesků. Režim Lounge pro lepší osvětlení v místnosti. Recyklovaný plast, ze kterého je vyroben dálkový ovladač. Obal z recyklovaného kartonu s certifikací FSC a papírový návod uvnitř – to je vše, co byste od televizoru Philips Ambilight očekávali.

      Technické údaje

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • Animace FTI Ambilight
        • Hudba s funkcí Ambilight
        • AmbiSleep
        • Herní režim
        • Světelný režim Lounge
        • Budík s efektem svítání
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        85  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        215  cm
        Displej
        4K Ultra HD QLED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160p
        Nativní obnovovací frekvence
        120  Hz
        Systém obrazu
        P5 Perfect Picture Engine
        Vylepšení obrazu
        • Calman
        • Připraveno pro Calman Autocal a ruční kalibrace
        • Technologie Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Hra
        • Kompatibilní s technologií HDR10+
        • Systém domácího kina
        • Vestavěné MEMC/FRC
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Film
        • Osobní
        • Ultra rozlišení
        Proměnlivá obnovovací frekvence
        Technologie 144 Hz

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        Aplikace SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT aplikace*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Kapacita paměti (Flash)*
        8 GB

      • Funkce Smart TV

        Interaktivní televize
        HbbTV
        Hlasový asistent*
        • Vestavěná aplikace Amazon Alexa
        • Funguje s Google Home
        • RC s mikrofonem
        Požitek z chytré domácnosti
        • Control4
        • MATTER
        • Funguje s Apple Home
        Herní ovládací panel
        Gamebar 2.0
        Podpora TTS
        Ano

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formáty přehrávání hudby
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Podpora formátu titulků
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formáty přehrávání obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Zvuk

        Audio
        Kanál 2.1
        Výstupní výkon (RMS)
        50 W
        Konfigurace reproduktorů
        2 x 10W širokopásmový reproduktor + 30W subwoofer
        Kodek
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Vylepšení zvuku
        • Všechny styly zvuku
        • Režim AVL
        • Zvýraznění basů
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • Funkce DTS Play-Fi
        • Ekvalizér
        • Sluchový profil
        • Noční režim
        • Kalibrace místnosti
        • Zesílení vokálů
        Funkce sluchátek
        Dolby Atmos pro sluchátka
        Zvukový engine
        IntelliSound
        Hlavní reproduktor
        Širokopásmový Bass Reflex (FR01A+)
        Basový reproduktor
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        4
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 4K
        • Zpětný audio kanál
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Podporuje technologii Apple Airplay
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI2
        Funkce HDMI 2.1
        eARC na HDMI 2

      • Podpora funkcí HDMI video

        Hry
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Kompatibilní s HDR10+
        • HLG

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        2323672
        Energetická třída SDR
        E
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        129  kwh/1000 h
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        316  kwh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2.0  W
        Použitá technologie panelu
        QLED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,3 W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Režim Eco
        • Světelný senzor
        • Vypnutí obrazu (u rádia)

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • 2x baterie AAA
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
        • Napájecí kabel
        • Stručný uživatelský návod
        • Stojan na nábytek
        • Dálkový ovladač

      • Design

        Barvy televizoru
        Plastový kovový rámeček
        Konstrukce stojanu
        Tmavě šedý stojan

      • Rozměry

        Rozteč mezi nožičkami
        805  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        600 x 400 mm
        Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka)
        1894 × 1097 × 96,2 mm
        Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka)
        1894 × 1136 × 380 mm
        Vnější obal (šířka x výška x hloubka)
        2080 x 1250 x 245 mm
        Hmotnost televizoru bez stojanu
        54 kg
        Hmotnost televizoru se stojanem
        56 kg
        Hmotnost včetně balení
        68 kg

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      • Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
      • Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
      • Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
      • Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
      • Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
      • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
      • Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
      • Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
      • Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a regionech.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.