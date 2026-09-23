3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
85126SYS1
Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
Žárovky Philips LongerLife Xenon se automaticky prodávají se 4letou zárukou. Stačí svůj výrobek zaregistrovat online a zdarma tak prodloužíte záruku o další 3 roky. Takže se o ně nemusíte starat 7 let.
Typ žárovky: D2R
85 V, 35 W
Počet žárovek: 1
Xenonové žárovky Philips LongerLife nabízí vysokou úroveň kvality a bezpečnosti. Automaticky a zdarma k nim získáte 4letou záruku platnou od data nákupu.
Výbojky Xenon LongerLife mají delší životnost než kterékoli jiné xenonové žárovky od společnosti Philips. Abyste mohli být naprosto klidní, máte šanci získat zdarma další 3 roky záruky navíc. Jednoduše se zaregistrujte na webové stránce https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty a splňte tři jednoduché kroky: 1. Nejprve pomocí nálepky s certifikátem pravosti na obalu výrobku zkontrolujte, že jste zakoupili originální výrobek společnosti Philips. 2. Jakmile ověříte pravost výrobku, vyplňte na internetu své údaje a uveďte doklad o zaplacení. 3. A nakonec si vytiskněte a uschovejte záruční list se 7letou platností.
Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což eliminuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla jsou schopné vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.
Recenze