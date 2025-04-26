Termíny pro vyhledávání

    Neuvěřitelně realistický obraz. Nádherný design.
      OLED 4K Ambilight TV

      77OLED810/12

      Neuvěřitelně realistický obraz. Nádherný design.

      Tento stylový OLED Ambilight TV dovoluje kráse vyniknout. Uchvátí vás minimalistický design, realistický obraz i působivý zvuk jako z kinosálu. Díky pohlcující záři technologie Ambilight se vše zdá být větší a prostě super!

      Neuvěřitelně realistický obraz. Nádherný design.

      • 194cm (77") Ambilight TV
      • 4K OLED, 144 Hz
      • P5 AI Perfect Picture Engine
      • Dolby Vision a Dolby Atmos
      Ponořte se do toho, co milujete. Televizor Ambilight.

      Ponořte se do toho, co milujete. Televizor Ambilight.

      Televizory Ambilight jsou jediné televizory s integrovanými světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených sportovních přenosů, filmů a her.

      Jasná obrazovka OLED. Realistický obraz za jakéhokoli osvětlení

      Jasná obrazovka OLED. Realistický obraz za jakéhokoli osvětlení

      Realistický obraz televizoru OLED vypadá vždy dokonale, i když se na něj díváte z boku. Televizor automaticky kompenzuje veškeré změny okolního osvětlení v místnosti. Ať už se díváte na cokoli, černá je vždy černá (ne šedá) a i ty nejmenší detaily vystoupí, i když bude obraz tmavý nebo velmi jasný. Podporovány jsou všechny hlavní formáty HDR.

      Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI

      Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI

      Procesor Philips P5 s AI přináší obraz tak reálný, že máte pocit, jako byste mohli vstoupit přímo do něj. Algoritmus na bázi umělé inteligence se schopností hloubkového učení zpracovává obrazy podobným způsobem jako lidský mozek. Ať už budete sledovat cokoli, budete si moci vychutnat realistické detaily a kontrast, bohaté barvy a plynulý pohyb.

      Sledování jako v kině u všech filmů i her

      Sledování jako v kině u všech filmů i her

      Pořádně se držte! Díky systému Dolby Vision uvidíte obraz tak, jak chtěl režisér: už žádné zklamání z tmavých nepřehledných záběrů! Přivítejte skvělé detaily, a´t kde o filmy nebo hry.

      Působivá technologie prostorového zvuku

      Působivá technologie prostorového zvuku

      Díky kompatibilitě se systémem Dolby Atmos a DTS:X povýšil zvuk tohoto televizoru na novou úroveň, a to v jakékoli místnosti. Nejnovější filmy i hry, největší sportovní události: se zvukovými efekty v prostoru nad vámi i kolem vás si budete připadat jako v samotném centru dění.

      Dokonalý zvuk, ať už se díváte na cokoli. Systém IntelliSound

      Dokonalý zvuk, ať už se díváte na cokoli. Systém IntelliSound

      Díky našemu systému IntelliSound může Ambilight TV využívat umělou inteligenci, aby vám poskytl ten nejlepší možný zvuk! Ať už máte puštěné seriály nebo filmy, hudbu nebo obsah s velkým množstvím mluveného slova, jako jsou například zprávy, televizor automaticky zoptimalizuje nastavení. Nechcete používat AI? Přednastavené styly zvuku můžete vybrat také manuálně anebo si upravit nastavení podle sebe.

      Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google

      Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google

      Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.

      Dokonalé herní řešení. Vzrušující zážitek pro každého hráče

      Dokonalé herní řešení. Vzrušující zážitek pro každého hráče

      HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvence 120 Hz a mimořádně nízká vstupní prodleva. Ať jde o indie hru nebo AAA titul, tento Ambilight TV má potřebné specifikace, abyste si mohli pořádně zahrát! Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje lepší přizpůsobení hry a po připojení Bluetooth ovladače můžete hrát i v cloudu. Hráči počítačových her si prostřednictvím rozhraní HDMI mohou užít také variabilní obnovovací frekvenci 144 Hz.

      Připojení k sítím chytré domácnosti, hlasovým asistentům a dalším službám

      Připojení k sítím chytré domácnosti, hlasovým asistentům a dalším službám

      Díky bezproblémové kompatibilitě s technologiemi Matter můžete tento 4K Ambilight TV snadno integrovat do stávající sítě chytré domácnosti. Dálkový ovladač televizoru můžete použít i k ovládání satelitního nebo kabelového boxu nebo k probuzení Google Asistenta. Televizor je kompatibilní i se zařízeními s podporou služby Alexa či Apple AirPlay.

      Promyšlený design. Odpovědné balení.

      Elegantní obrazovka bez rámečku vypadá stylově v každé místnosti – a když je vypnutá, technologie Ambilight se postará o příjemně laděné osvětlení. Elegantní kovový dálkový ovladač se dobíjí bezdrátově a má pohybem aktivované podsvícení. Na obaly využíváme recyklované kartony s certifikací FSC a přiložená dokumentace je vytištěna na recyklovaném papíře.

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Herní režim
        • Hudební režim
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        77  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        194  cm
        Displej
        4K Ultra HD OLED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160p
        Nativní obnovovací frekvence
        144  Hz
        Systém obrazu
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Vylepšení obrazu
        • Automatický filmový režim a režim „filmař“
        • Calman
        • Připraveno pro Calman Autocal a ruční kalibrace
        • Technologie Crystal Clear
        • ECO
        • Filmmaker mode
        • Hra
        • Systém domácího kina
        • Vestavěné MEMC/FRC
        • Micro Dimming Perfekt
        • Monitor
        • Osobní
        • Perfect Natural Motion
        Proměnlivá obnovovací frekvence
        144 Hz

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        Aplikace SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT aplikace*
        • YouTube
        OS
        Google TV™
        Kapacita paměti (Flash)*
        32 GB

      • Funkce Smart TV

        Interaktivní televize
        HbbTV
        Hlasový asistent*
        • RC s mikrofonem
        • Spolupracuje s aplikací Alexa
        • Hej Google
        Požitek z chytré domácnosti
        • Control4
        • MATTER
        • Funguje s Apple Home
        Herní ovládací panel
        Gamebar 2.0
        Podpora TTS
        Ano

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formáty přehrávání hudby
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Podpora formátu titulků
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formáty přehrávání obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Zvuk

        Audio
        Kanál 2.1
        Výstupní výkon (RMS)
        Výstupní výkon: 70 wattů (RMS)
        Konfigurace reproduktorů
        4x 10W reproduktor pro střední rozsah, 30W subwoofer
        Kodek
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Vylepšení zvuku
        • Inteligentní ekvalizér
        • Režim AI
        • Režim AVL
        • Zřetelné dialogy
        • Dialog
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Zábava
        • Sluchový profil
        • Hudba
        • Noční režim
        • Originál
        • Osobní
        • Prostorová hudba
        Funkce sluchátek
        Dolby Atmos pro sluchátka
        Hlavní reproduktor
        Dvoupásmový středový + výškový
        Basový reproduktor
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        4
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 4K
        • Zpětný audio kanál
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Podporuje technologii Apple Airplay
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI2
        Funkce HDMI 2.1
        • eARC na HDMI 2
        • Podpora e-ARC / VRR / ALLM
        • Maximální přenosová rychlost dat 48 Gb/s
        EasyLink 2.0
        • Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru
        • HDMI-CEC pro Philips TV/SB

      • Podpora funkcí HDMI video

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 plná šířka pásma 48 Gbps
        • až 4K 144 Hz
        Hry
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Kompatibilní s Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        2295005
        Energetická třída SDR
        F
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        134  kwh/1000 h
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        141  kwh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2.0  W
        Použitá technologie panelu
        OLED

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        0,5 W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Režim Eco
        • Světelný senzor
        • Vypnutí obrazu (u rádia)

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • 1 × kabel USB-C na nabíjení dálkového ovladače
        • Napájecí kabel
        • Dálkový ovladač s bezdrátovým nabíjením
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi
        • Stojan na nábytek

      • Design

        Barvy televizoru
        Kovový rám
        Konstrukce stojanu
        Saténově chromovaný kovový stojan

      • Rozměry

        Rozteč mezi nožičkami
        801  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        400 x 300 mm
        Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka)
        1723 × 991 × 79 mm
        Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka)
        1 723 × 1 059 × 316 mm
        Vnější obal (šířka x výška x hloubka)
        1950 x 1170 x 200 mm
        Hmotnost televizoru bez stojanu
        35,5 kg
        Hmotnost televizoru se stojanem
        36 kg
        Hmotnost včetně balení
        45,1 kg

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      • Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
      • Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
      • Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
      • Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
      • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
      • Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
      • Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
      • Dostupnost a funkce služeb hlasového ovládání se liší podle jednotlivých zemí a jazyka.
      • Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC.
      • Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC. YouTube, OK Google a další značky jsou ochrannými značkami společnosti Google LLC.
      • Dostupnost aplikace Apple TV a Apple TV+ se může lišit v závislosti na regionu. Prohlédněte si stránky podpory Google Play a Apple Inc.
      • 144 Hz HDMI VRR, G-sync a FreeSync jsou k dispozici při hraní na počítači, když jej připojíte k OLED televizoru přes HDMI.
      • Matter / Control4: tato funkce bude k dispozici v roce 2025 prostřednictvím aktualizace softwaru.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a regionech. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a je používána na základě licence.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.