77OLED810/12
Neuvěřitelně realistický obraz. Nádherný design.
Tento stylový OLED Ambilight TV dovoluje kráse vyniknout. Uchvátí vás minimalistický design, realistický obraz i působivý zvuk jako z kinosálu. Díky pohlcující záři technologie Ambilight se vše zdá být větší a prostě super!Zobrazit všechny výhody
4K Ambilight TV
celkem
recurring payment
Televizory Ambilight jsou jediné televizory s integrovanými světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených sportovních přenosů, filmů a her.
Realistický obraz televizoru OLED vypadá vždy dokonale, i když se na něj díváte z boku. Televizor automaticky kompenzuje veškeré změny okolního osvětlení v místnosti. Ať už se díváte na cokoli, černá je vždy černá (ne šedá) a i ty nejmenší detaily vystoupí, i když bude obraz tmavý nebo velmi jasný. Podporovány jsou všechny hlavní formáty HDR.
Procesor Philips P5 s AI přináší obraz tak reálný, že máte pocit, jako byste mohli vstoupit přímo do něj. Algoritmus na bázi umělé inteligence se schopností hloubkového učení zpracovává obrazy podobným způsobem jako lidský mozek. Ať už budete sledovat cokoli, budete si moci vychutnat realistické detaily a kontrast, bohaté barvy a plynulý pohyb.
Pořádně se držte! Díky systému Dolby Vision uvidíte obraz tak, jak chtěl režisér: už žádné zklamání z tmavých nepřehledných záběrů! Přivítejte skvělé detaily, a´t kde o filmy nebo hry.
Díky kompatibilitě se systémem Dolby Atmos a DTS:X povýšil zvuk tohoto televizoru na novou úroveň, a to v jakékoli místnosti. Nejnovější filmy i hry, největší sportovní události: se zvukovými efekty v prostoru nad vámi i kolem vás si budete připadat jako v samotném centru dění.
Díky našemu systému IntelliSound může Ambilight TV využívat umělou inteligenci, aby vám poskytl ten nejlepší možný zvuk! Ať už máte puštěné seriály nebo filmy, hudbu nebo obsah s velkým množstvím mluveného slova, jako jsou například zprávy, televizor automaticky zoptimalizuje nastavení. Nechcete používat AI? Přednastavené styly zvuku můžete vybrat také manuálně anebo si upravit nastavení podle sebe.
Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.
HDMI 2.1, nativní obnovovací frekvence 120 Hz a mimořádně nízká vstupní prodleva. Ať jde o indie hru nebo AAA titul, tento Ambilight TV má potřebné specifikace, abyste si mohli pořádně zahrát! Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje lepší přizpůsobení hry a po připojení Bluetooth ovladače můžete hrát i v cloudu. Hráči počítačových her si prostřednictvím rozhraní HDMI mohou užít také variabilní obnovovací frekvenci 144 Hz.
Díky bezproblémové kompatibilitě s technologiemi Matter můžete tento 4K Ambilight TV snadno integrovat do stávající sítě chytré domácnosti. Dálkový ovladač televizoru můžete použít i k ovládání satelitního nebo kabelového boxu nebo k probuzení Google Asistenta. Televizor je kompatibilní i se zařízeními s podporou služby Alexa či Apple AirPlay.
Elegantní obrazovka bez rámečku vypadá stylově v každé místnosti – a když je vypnutá, technologie Ambilight se postará o příjemně laděné osvětlení. Elegantní kovový dálkový ovladač se dobíjí bezdrátově a má pohybem aktivované podsvícení. Na obaly využíváme recyklované kartony s certifikací FSC a přiložená dokumentace je vytištěna na recyklovaném papíře.
Ambilight
Obraz/displej
Rozlišení vstupu displeje:
Tuner/příjem/vysílání
Smart TV
Funkce Smart TV
Multimediální aplikace
Zvuk
Možnosti připojení
Podpora funkcí HDMI video
Energetická karta EU
Napájení
Příslušenství
Design
Rozměry
