Jiné položky v balení
- Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití
- Dálkový ovladač
- Stojan na nábytek
- 2x baterie AAA
55PML9008/12
Pohlcující sledování filmů. Hraní her naplno.
Vkročte přímo do akce! Ať už sledujete filmy nebo hrajete hry, velký, jasný a barevný obraz Xtra a pohlcující technologie Ambilight vám zaručí nepřekonatelný zážitek. A s bohatým atmosférickým zvukem Dolby Atmos máte vše, co potřebujete pro legendární noc doma.Zobrazit všechny výhody
4K MiniLED Ambilight TV
Televizory Ambilight jsou jediné televizory se světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených pořadů, filmů a her.
Bez ohledu na to, co sledujete, vám Xtra MiniLED poskytne skutečně působivý obraz na velké obrazovce s hlubokými odstíny černé, dokonale ostrým kontrastem a realistickými barvami. 4K UHD Ambilight TV je navíc kompatibilní se všemi hlavními formáty HDR, takže uvidíte více detailů i v tmavých a jasných oblastech.
Obrazový procesor Philips P5 přináší obraz, který je stejně skvělý jako vaše oblíbené pořady. Detaily mají znatelně větší hloubku. Barvy jsou živé, odstíny pleti vypadají přirozeně. Kontrast je tak ostrý, že doslova ucítíte každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.
Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budete obraz i zvuk vašich oblíbených filmů, seriálů i her vždy naprosto úchvatný. Sledujte přesně takový obraz, jaký režisér zamýšlel – žádné příliš tmavé scény! Každé slovo uslyšíte naprosto zřetelně. A díky zvukovým efektům ve vysoké kvalitě budete mít dojem, že se akce odehrává přímo kolem vás.
Ultratenký kovový rámeček a tenké kovové nožky v antracitově šedé barvě dodávají tomuto televizoru výrazný, minimalistický vzhled. Balení je vyrobeno z recyklované lepenky s certifikací FSC a tištěné materiály jsou z recyklovaného papíru.
Bezdrátový domácí systém Philips s technologií DTS Play-Fi umožňuje během několika sekund připojit kompatibilní soundbary a bezdrátové reproduktory po celém domě. Poslouchejte filmy v kuchyni. Přehrávejte hudbu kdekoli.
Hrajte bez hranic a ponořte se do zářivých barev Xtra! Port HDMI 2.1, ultra rychlá nativní obnovovací frekvence 120 Hz a ultra nízká vstupní odezva zajistí to nejlepší z konzole nové generace – plynulá hra s odezvou a opravdu plynulý a přirozený pohyb. Herní režim Ambilight přináší jedinečné herní zážitky.
MiniLED. Inteligentní zóny podsvícení. Neuvěřitelný kontrast.
Podporuje všechny hlavní formáty HDR.
Ambilight
