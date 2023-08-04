  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

      Energy Label Europe F zde
      Více informací zde (PDF 201.0KB)

      The Xtra 4K MiniLED Ambilight TV

      55PML9008/12

      Vkročte přímo do akce! Ať už sledujete filmy nebo hrajete hry, velký, jasný a barevný obraz Xtra a pohlcující technologie Ambilight vám zaručí nepřekonatelný zážitek. A s bohatým atmosférickým zvukem Dolby Atmos máte vše, co potřebujete pro legendární noc doma.

      Zobrazit všechny výhody

      Dostupné verze:

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • Zvuk Dolby Atmos
      • P5 Picture Engine
      • Philips Smart TV
      Ponořte se do toho, co milujete. Televizor Ambilight.

      Televizory Ambilight jsou jediné televizory se světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených pořadů, filmů a her.

      Brilantnost velké obrazovky zdůrazní každý dramatický moment

      Bez ohledu na to, co sledujete, vám Xtra MiniLED poskytne skutečně působivý obraz na velké obrazovce s hlubokými odstíny černé, dokonale ostrým kontrastem a realistickými barvami. 4K UHD Ambilight TV je navíc kompatibilní se všemi hlavními formáty HDR, takže uvidíte více detailů i v tmavých a jasných oblastech.

      Dokonalost bez ohledu na zdroj. Engine Philips P5.

      Obrazový procesor Philips P5 přináší obraz, který je stejně skvělý jako vaše oblíbené pořady. Detaily mají znatelně větší hloubku. Barvy jsou živé, odstíny pleti vypadají přirozeně. Kontrast je tak ostrý, že doslova ucítíte každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.

      Obraz a zvuk jako v kině. Dolby Vision a Dolby Atmos

      Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budete obraz i zvuk vašich oblíbených filmů, seriálů i her vždy naprosto úchvatný. Sledujte přesně takový obraz, jaký režisér zamýšlel – žádné příliš tmavé scény! Každé slovo uslyšíte naprosto zřetelně. A díky zvukovým efektům ve vysoké kvalitě budete mít dojem, že se akce odehrává přímo kolem vás.

      Prvotřídní provedení. Vybavený pro budoucnost.

      Ultratenký kovový rámeček a tenké kovové nožky v antracitově šedé barvě dodávají tomuto televizoru výrazný, minimalistický vzhled. Balení je vyrobeno z recyklované lepenky s certifikací FSC a tištěné materiály jsou z recyklovaného papíru.

      Bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi

      Bezdrátový domácí systém Philips s technologií DTS Play-Fi umožňuje během několika sekund připojit kompatibilní soundbary a bezdrátové reproduktory po celém domě. Poslouchejte filmy v kuchyni. Přehrávejte hudbu kdekoli.

      Epické hraní. Ultranízká latence, 120 Hz, VRR, FreeSync

      Hrajte bez hranic a ponořte se do zářivých barev Xtra! Port HDMI 2.1, ultra rychlá nativní obnovovací frekvence 120 Hz a ultra nízká vstupní odezva zajistí to nejlepší z konzole nové generace – plynulá hra s odezvou a opravdu plynulý a přirozený pohyb. Herní režim Ambilight přináší jedinečné herní zážitky.

      MiniLED. Inteligentní zóny podsvícení. Neuvěřitelný kontrast.

      Podporuje všechny hlavní formáty HDR

      Technické údaje

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        • Režim Lounge
        • Herní režim
        • Hudba s funkcí Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • funguje s bezdrátovými reproduktory Philips Wireless Home Speakers
        • Ambilight – animace při spuštění
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        55  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        139  cm
        Displej
        4K Ultra HD LED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160
        Nativní obnovovací frekvence
        120  Hz
        Systém obrazu
        Engine P5 Perfect Picture
        Vylepšení obrazu
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Premium
        • HDR10+
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • CalMAN Ready

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz,120 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • 60 Hz,100 Hz,120 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
        • 60 Hz,100 Hz,120 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Přehrávání videa
        • PAL
        • SECAM
        Průvodce televizními programy*
        Průvodce EPG na 8 dnů
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        OS
        Smart TV s vylepšeným operačním systémem

      • Funkce Smart TV

        Interakce s uživatelem
        • Zrcadlení obrazovky
        • SimplyShare
        Interaktivní televize
        HbbTV
        Aplikace SmartTV*
        • Amazon Prime video
        • Netflix
        • Obchod Philips
        • YouTube
        Hlasový asistent*
        • Spolupracuje s aplikací Alexa
        • Funguje s Google Home

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        • Kontejnery: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC (H.265)
        • VP9
        • AV1
        Formáty přehrávání hudby
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 až v9.2)
        • WMA-PRO (v9 a v10)
        • FLAC
        Podpora formátu titulků
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        • .ASS
        • .SSA
        Formáty přehrávání obrazu
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360° fotografie
        • HEIF

      • Zpracování

        Výkon zpracování
        Dvoujádrový

      • Zvuk

        Audio
        • Kanál 2.0
        • Výstupní výkon: 40 wattů (RMS)
        Konfigurace reproduktorů
        2x 10 W středopásmový reproduktor, 2x 10 W výškový reproduktor
        Kodek
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Vylepšení zvuku
        • Zvuk A.I.
        • Zřetelné dialogy
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Noční režim
        • Dolby Atmos
        • Inteligentní ekvalizér

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        4
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 4K
        • Zpětný audio kanál
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.0
        Další připojení
        • Rozhraní Common Interface Plus (CI+)
        • Digitální audiovýstup (optický)
        • Satelitní konektor
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Výstup pro sluchátka
        • Servisní konektor
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI1
        Funkce HDMI 2.1
        • Podpora e-ARC / VRR / ALLM
        • Maximální přenosová rychlost dat 48 Gb/s
        • eARC na HDMI 1
        • FreeSync Premium
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pro Philips TV/SB
        • Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru

      • Podpora funkcí HDMI video

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 plná šířka pásma 48 Gbps
        • Až 4K 120 Hz
        Hry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HLG

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        1562352
        Energetická třída SDR
        F
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        77 kWh/1000 h.
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        158 kWh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2,0 W
        Použitá technologie panelu
        LED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        220–240 V stř., 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,3 W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Vypnutí obrazu (u rádia)
        • Režim Eco
        • Světelný senzor

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
        • Napájecí kabel
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Dálkový ovladač
        • Stojan na nábytek
        • 2x baterie AAA

      • Design

        Barvy televizoru
        Antracitově šedý rámeček
        Konstrukce stojanu
        Antracitově šedé nožičky

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        1231,0  mm
        Výška přístroje
        721,0  mm
        Hloubka přístroje
        82,0  mm
        Hmotnost výrobku
        14,3  kg
        Šířka přístroje (s podstavcem)
        1231.0  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        739.0  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        254.0  mm
        Hmotnost výrobku (+ podstavec)
        14.6  kg
        Šířka balení
        1360.0  mm
        Výška balení
        840.0  mm
        Hloubka balení
        160.0  mm
        Hmotnost včetně balení
        20,2  kg
        Šířka stojanu
        735.0  mm
        Výška stojanu
        20.0  mm
        Hloubka stojanu
        256.0  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        300 x 300 mm

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
      • Napájecí kabel
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Dálkový ovladač
      • Stojan na nábytek
      • 2x baterie AAA
      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      • Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
      • Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
      • Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
      • Služba Rakuten TV je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.
      • Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
      • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
      • Kompatibilní s Google Assistant pouze v Německu a Spojeném království.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.