    Televizor Ambilight s vestavěnou funkcí Google Assistant.
      Energy Label Europe E zde
      Více informací zde (PDF 197.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8100/12

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Televizor Ambilight s vestavěnou funkcí Google Assistant.

      Seznamte se s televizorem Ambilight, u nějž se ohromující obraz snoubí s bezproblémovou zábavou. U tohoto 4K televizoru se systémem Google TV není zapotřebí nekonečného scrollování – jednoduše funkci Google Assistant požádejte, aby našla váš oblíbený film, pořad nebo sport. A pak už se jen pohodlně usaďte a ponořte se do sledování.

      Dostupné verze:

      - {discount-value}

      LED

      4K Ambilight TV

      celkem

      recurring payment

      Televizor Ambilight s vestavěnou funkcí Google Assistant.

      • 126cm (50") Ambilight TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Technologie Dolby Atmos a DTS X
      Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google.

      Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google.

      Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.

      Kompatibilní s hlasovými asistenty a Apple AirPlay*

      Kompatibilní s hlasovými asistenty a Apple AirPlay*

      Máte k dispozici výběr hlasových asistentů! Stiskněte na ovladači tlačítko Google Assistant a můžete začít mluvit a hledat filmy, seriály, získávat doporučení, ovládat kompatibilní chytrá domácí zařízení a více. Nebo poproste Alexu, aby ovládala televizor prostřednictvím zařízení používajících Alexu. Streamujte na svůj televizor z iPhonu, iPadu nebo Macu. Sledujte filmy z aplikací. Sdílejte fotografie s přáteli v místnosti.*

      Vyberte si velikost

      Vyberte si velikost

      Rozjeďte to ve velkém i při menších rozměrech. Vyberte si televizor, který dokonale odpovídá vašim potřebám. Ať už si vyberete malou obrazovku s úhlopříčkou 43" nebo naopak 65“ obra, řada 8000 nabízí tu správnou volbu televizoru.

      Evropské myšlení v oblasti designu

      Hranatý stojan, elegantní tenký rám – to je evropský design v té nejlepší kvalitě. Nastavte Ambilight do režimu Lounge a zaplňte svůj pokoj barvami v době, kdy televizor spí. Dálkový ovladač televizoru je navíc z recyklovaného plastu a obal z lepenky s certifikací FSC. Dokonce i všechny materiály jsou pečlivě promyšlené a vytištěné na recyklovaném papíře.

      Technické údaje

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Herní režim
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        • Světelný režim Lounge
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        50  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        126  cm
        Displej
        4K Ultra HD LED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160p
        Systém obrazu
        Pixel Precise Ultra HD
        Vylepšení obrazu
        • Micro Dimming
        • Ultra rozlišení
        • Natural Motion
        • Technologie Crystal Clear
        • Osobní
        • Systém domácího kina
        • ECO
        • Film
        • Hra
        • Monitor

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        Aplikace SmartTV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • NFT aplikace*
        • WhaleFit
        OS
        Google TV™
        Kapacita paměti (Flash)*
        16 GB

      • Funkce Smart TV

        Interaktivní televize
        HbbTV
        Hlasový asistent*
        • RC s mikrofonem
        • Vestavěná funkce Google Assistant
        • Spolupracuje s aplikací Alexa
        Požitek z chytré domácnosti
        • MATTER
        • Control4
        • Funguje s Apple Home
        Herní ovládací panel
        Gamebar 2.0
        Podpora TTS
        Ano

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formáty přehrávání hudby
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Podpora formátu titulků
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formáty přehrávání obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Zvuk

        Audio
        Kanál 2.0
        Výstupní výkon (RMS)
        20 W
        Konfigurace reproduktorů
        2x 10W reproduktory s plným rozsahem
        Kodek
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Vylepšení zvuku
        • Režim AI
        • Originál
        • Zábava
        • Hudba
        • Prostorová hudba
        • Dialog
        • Osobní
        • Všechny styly zvuku
        • Zřetelné dialogy
        • Přizpůsobení zvuku
        • Režim AVL
        • Noční režim
        Zvukový engine
        Základní zvukový engine
        Hlavní reproduktor
        Širokopásmový Bass Reflex (FR01A)

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        3
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • Zpětný audio kanál
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        • Přehrávání jedním dotykem (automatické probuzení)
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.0
        • Podporuje technologii Apple Airplay
        • Gogle Fast Pair
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI 3
        Funkce HDMI 2.1
        • Podpora e-ARC / VRR / ALLM
        • eARC na HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru
        • HDMI-CEC pro Philips TV/SB

      • Podpora funkcí HDMI video

        Hry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Kompatibilní s HDR10+

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        2361288
        Energetická třída SDR
        E
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        53  kwh/1000 h
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        72  kwh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2.0  W
        Použitá technologie panelu
        LED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,5 W

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • 2x baterie AAA
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi
        • Stojan na nábytek
        • Dálkový ovladač
        • Napájecí kabel

      • Design

        Barvy televizoru
        Kovový černý rámeček
        Konstrukce stojanu
        Černé nožičky

      • Rozměry

        Rozteč mezi nožičkami
        810  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        200 x 100 mm
        Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka)
        1111 × 649 × 88 mm
        Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka)
        1111 x 674 x 255 mm
        Vnější obal (šířka x výška x hloubka)
        1240 x 800 x 150 mm
        Hmotnost televizoru bez stojanu
        8,23 kg
        Hmotnost televizoru se stojanem
        8,39 kg
        Hmotnost včetně balení
        11,61 kg

      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      • Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
      • Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
      • Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
      • Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
      • Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
      • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
      • Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
      • Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
      • Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a regionech. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a je používána na základě licence.
      • Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC.
      • Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC. YouTube, OK Google a další značky jsou ochrannými značkami společnosti Google LLC.
      • Dostupnost aplikace Apple TV a Apple TV+ se může lišit v závislosti na regionu. Prohlédněte si stránky podpory Google Play a Apple Inc.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.