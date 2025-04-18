Televizor Ambilight s vestavěnou funkcí Google Assistant.
Seznamte se s televizorem Ambilight, u nějž se ohromující obraz snoubí s bezproblémovou zábavou. U tohoto 4K televizoru se systémem Google TV není zapotřebí nekonečného scrollování – jednoduše funkci Google Assistant požádejte, aby našla váš oblíbený film, pořad nebo sport. A pak už se jen pohodlně usaďte a ponořte se do sledování.
126cm (50") Ambilight TV
4K LED
HDR10+
Technologie Dolby Atmos a DTS X
Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google.
Co chcete sledovat? Google TV vám přináší filmy, seriály a mnohé další ze všech různých aplikací a předplatných a organizuje je pro vás. Dostanete nabídky založené na tom, co máte rádi, a aplikaci Google TV můžete používat také na telefonu, kde si snadno upravíte seznamy videí na cesty.
Kompatibilní s hlasovými asistenty a Apple AirPlay*
Máte k dispozici výběr hlasových asistentů! Stiskněte na ovladači tlačítko Google Assistant a můžete začít mluvit a hledat filmy, seriály, získávat doporučení, ovládat kompatibilní chytrá domácí zařízení a více. Nebo poproste Alexu, aby ovládala televizor prostřednictvím zařízení používajících Alexu. Streamujte na svůj televizor z iPhonu, iPadu nebo Macu. Sledujte filmy z aplikací. Sdílejte fotografie s přáteli v místnosti.*
Vyberte si velikost
Rozjeďte to ve velkém i při menších rozměrech. Vyberte si televizor, který dokonale odpovídá vašim potřebám. Ať už si vyberete malou obrazovku s úhlopříčkou 43" nebo naopak 65“ obra, řada 8000 nabízí tu správnou volbu televizoru.
Evropské myšlení v oblasti designu
Hranatý stojan, elegantní tenký rám – to je evropský design v té nejlepší kvalitě. Nastavte Ambilight do režimu Lounge a zaplňte svůj pokoj barvami v době, kdy televizor spí. Dálkový ovladač televizoru je navíc z recyklovaného plastu a obal z lepenky s certifikací FSC. Dokonce i všechny materiály jsou pečlivě promyšlené a vytištěné na recyklovaném papíře.
Technické údaje
Ambilight
Funkce Ambilight
Ambilight Suite
Herní režim
Funkce přizpůsobení barvě stěn
Světelný režim Lounge
Verze Ambilight
třístranný
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (palce)
50
palců
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
126
cm
Displej
4K Ultra HD LED
Rozlišení panelu
3840 x 2160p
Systém obrazu
Pixel Precise Ultra HD
Vylepšení obrazu
Micro Dimming
Ultra rozlišení
Natural Motion
Technologie Crystal Clear
Osobní
Systém domácího kina
ECO
Film
Hra
Monitor
Rozlišení vstupu displeje:
Rozlišení – obnovovací frekvence
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
