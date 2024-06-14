Termíny pro vyhledávání
50PUS8009/12
4K Ambilight TV
Ponořte se do světa obsahu s tímto televizorem Ambilight nabitým funkcemi! K dispozici máte skvělý obraz, realistický zvuk Dolby Atmos a také plynulé hraní. Ať už sledujete nebo hrajete cokoli, funkce Ambilight zvýší napětí a zajistí vám večer u televize, který jste ještě nezažili.
4K Ambilight TV
Televizory Ambilight jsou jediné televizory s integrovanými světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených sportovních přenosů, filmů a her.
Do všeho, co sledujete na LED televizoru Ambilight 4K UHD, se zamilujete. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD optimalizuje kvalitu obrazu tak, abyste si vychutnali ultraostrý obraz, plné barvy a plynulé pohyby. Užijte si při každém sledování ten nejlepší zážitek.
Díky chytré televizní platformě TITAN OS rychle najdete to, co nejvíce milujete. Baví vás seriály? Ve sledování můžete pokračovat přímo z domovské obrazovky. Pokud hledáte něco nového, můžete procházet kategorie, jako jsou akční filmy nebo drama a zobrazit nabídky nejlepších streamovacích služeb – vše na jednom místě.
Dolby Atmos vás vtáhne do děje tím, že zvukové efekty umístí do prostoru kolem vás a nad vámi. Ať už jde o zvuky vesmírné lodě letící nad hlavou nebo kroky plížící se k vám zezadu, budete mít pocit, že jste přímo ve středu dění.
Díky HDMI 2.0 s plynulou grafikou pro rychlé hraní si užijete také nejlepší zážitek s herní konzolí. Televizor se pyšní podporou technologie VRR a se zapnutím konzole se automaticky aktivuje nastavení s nízkou latencí. Herní režim Ambilight ještě umocní váš zážitek.
Tento televizor Ambilight se pyšní elegantním a nenápadným vzhledem a jeho funkci Ambilight navíc můžete využít jako náladové osvětlení i ve chvíli, kdy je obrazovka vypnutá. Dálkový ovladač televizoru je vyroben z recyklovaného plastu, v našem obalu se využívá recyklovaný karton s certifikací FSC a vložené letáky jsou vytištěné na recyklovaném papíru.
Tenký televizor s elegantním a atraktivním designem.
Ambilight
Obraz/displej
Rozlišení vstupu displeje:
Tuner/příjem/vysílání
Smart TV
Funkce Smart TV
Multimediální aplikace
Zvuk
Možnosti připojení
Podpora funkcí HDMI video
Energetická karta EU
Napájení
Příslušenství
Design
Rozměry
