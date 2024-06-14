  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    • 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV
      Energy Label Europe E zde
      Více informací zde (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8009/12

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      4K Ambilight TV

      Ponořte se do světa obsahu s tímto televizorem Ambilight nabitým funkcemi! K dispozici máte skvělý obraz, realistický zvuk Dolby Atmos a také plynulé hraní. Ať už sledujete nebo hrajete cokoli, funkce Ambilight zvýší napětí a zajistí vám večer u televize, který jste ještě nezažili.

      Dostupné verze:

      Televizor s funkcí Ambilight za skvělou cenu

      • 126cm (50") Ambilight TV
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Chytrá platforma Titan OS
      • Zvuk Dolby Atmos
      Ponořte se do toho, co milujete. Ambilight TV.

      Ponořte se do toho, co milujete. Ambilight TV.

      Televizory Ambilight jsou jediné televizory s integrovanými světly LED za obrazovkou, které se mění podle toho, co sledujete, a zaplaví vás aureolou barevného světla. Vše se tím změní: televizor vám bude připadat větší a budete hlouběji vtaženi do svých oblíbených sportovních přenosů, filmů a her.

      Jasné sledování se zářivým, ultraostrým obrazem.

      Jasné sledování se zářivým, ultraostrým obrazem.

      Do všeho, co sledujete na LED televizoru Ambilight 4K UHD, se zamilujete. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD optimalizuje kvalitu obrazu tak, abyste si vychutnali ultraostrý obraz, plné barvy a plynulé pohyby. Užijte si při každém sledování ten nejlepší zážitek.

      Vše na jednom místě – TITAN OS.

      Vše na jednom místě – TITAN OS.

      Díky chytré televizní platformě TITAN OS rychle najdete to, co nejvíce milujete. Baví vás seriály? Ve sledování můžete pokračovat přímo z domovské obrazovky. Pokud hledáte něco nového, můžete procházet kategorie, jako jsou akční filmy nebo drama a zobrazit nabídky nejlepších streamovacích služeb – vše na jednom místě.

      Dolby Atmos, který vám zaručí zvuk jako v kině.

      Dolby Atmos, který vám zaručí zvuk jako v kině.

      Dolby Atmos vás vtáhne do děje tím, že zvukové efekty umístí do prostoru kolem vás a nad vámi. Ať už jde o zvuky vesmírné lodě letící nad hlavou nebo kroky plížící se k vám zezadu, budete mít pocit, že jste přímo ve středu dění.

      Připravený na hraní her. VRR a nízká prodleva vstupu na všech konzolích.

      Připravený na hraní her. VRR a nízká prodleva vstupu na všech konzolích.

      Díky HDMI 2.0 s plynulou grafikou pro rychlé hraní si užijete také nejlepší zážitek s herní konzolí. Televizor se pyšní podporou technologie VRR a se zapnutím konzole se automaticky aktivuje nastavení s nízkou latencí. Herní režim Ambilight ještě umocní váš zážitek.

      Dálkový ovladač z recyklovaných plastů. Odpovědné balení.

      Tento televizor Ambilight se pyšní elegantním a nenápadným vzhledem a jeho funkci Ambilight navíc můžete využít jako náladové osvětlení i ve chvíli, kdy je obrazovka vypnutá. Dálkový ovladač televizoru je vyroben z recyklovaného plastu, v našem obalu se využívá recyklovaný karton s certifikací FSC a vložené letáky jsou vytištěné na recyklovaném papíru.

      Tenký televizor s elegantním a atraktivním designem.

      Tenký televizor s elegantním a atraktivním designem.

      Technické údaje

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        • Světelný režim Lounge
        • Hudba s funkcí Ambilight
        • AmbiSleep
        • Budík s efektem svítání
        • Animace FTI Ambilight
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        50  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        126  cm
        Displej
        4K Ultra HD LED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160
        Systém obrazu
        Pixel Precise Ultra HD

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 576p – 50 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Průvodce televizními programy*
        Průvodce EPG na 8 dnů
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        Aplikace SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Kanál TITAN
        • NFT aplikace*
        • Ovládací aplikace STB
        OS
        TITAN OS
        Kapacita paměti (Flash)*
        8 GB

      • Funkce Smart TV

        Interakce s uživatelem
        Zrcadlení obrazovky
        Interaktivní televize
        HbbTV
        Hlasový asistent*
        Vestavěná aplikace Amazon Alexa
        Požitek z chytré domácnosti
        • Funguje s Amazon Alexa
        • Funguje s aplikací Google Assistant
        • MATTER
        • Vestavěná aplikace Amazon Alexa

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formáty přehrávání hudby
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Podpora formátu titulků
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formáty přehrávání obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Zvuk

        Výstupní výkon (RMS)
        20 W
        Konfigurace reproduktorů
        2x 10W reproduktory s plným rozsahem
        Kodek
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Vylepšení zvuku
        • Dolby Bass Enhancement
        • Zřetelné dialogy
        • Zvuk A.I.
        • Inteligentní ekvalizér
        • Dolby Volume Leveler
        • Noční režim
        • Přizpůsobení zvuku

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        3
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 4K
        • Zpětný audio kanál
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, jednopásmová
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI1
        Funkce HDMI 2.1
        • eARC na HDMI 1
        • Podpora e-ARC / VRR / ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pro Philips TV/SB
        • Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru

      • Podpora funkcí HDMI video

        Hry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Kompatibilní s HDR10+

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        1960010
        Energetická třída SDR
        E
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        45 kWh / 1000 h  kwh/1000 h
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        78 kWh / 1000 h  kwh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2.0  W
        Použitá technologie panelu
        LED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        AC 220–240 V, 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,5 W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Vypnutí obrazu (u rádia)
        • Režim Eco
        • Světelný senzor

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Dálkový ovladač
        • 2x baterie AAA
        • Stojan na nábytek
        • Napájecí kabel
        • Stručný uživatelský návod
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi

      • Design

        Barvy televizoru
        Matně černý rámeček
        Konstrukce stojanu
        Černé nožičky

      • Rozměry

        Rozteč mezi nožičkami
        810  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        200 x 100 mm
        Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka)
        1111 × 649 × 88 mm
        Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka)
        1111 x 674 x 255 mm
        Vnější obal (šířka x výška x hloubka)
        1240 × 785 × 150 mm
        Hmotnost televizoru bez stojanu
        8,2 kg
        Hmotnost televizoru se stojanem
        8,4 kg
        Hmotnost včetně balení
        10,0 kg

      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      • Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
      • Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
      • Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
      • Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
      • Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
      • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
      • Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
      • Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
      • Služba aplikace MAX bude k dispozici od srpna 2024.
      • Matter / Control4: tato funkce bude k dispozici v roce 2024 prostřednictvím aktualizace softwaru.
