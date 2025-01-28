Termíny pro vyhledávání
43PUS8500/12
Inovativní. Pohlcující. Neuvěřitelný.
Připravte se na jasné barvy obrazovky QLED s rozlišením 4K, pohlcující technologii Ambilight a 3D zvuk Dolby Atmos jako v kině. Tento televizor, vybavený systémem Titan OS pro snadné nalezení a přehrání všeho, na co se rádi díváte, vám chvíle u něj strávené jen nezpříjemní, ale vytvoří zcela nový zážitek ze sledování.Zobrazit všechny výhody
Díky integrovanému osvětlení LED, které reaguje na každou scénu, se s technologií Ambilight ponoříte do aureoly barevného světla. Filmy, sportovní přenosy, hudební videa a hry vystoupí za hranice obrazovky a vtáhnou vás hlouběji do přítomného okamžiku. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.
Živé barvy. Mimořádně ostré scény. To je dokonalost obrazu v té nejlepší podobě. Díky rozlišení 4K (UHD) se jedná o televizor Ambilight, který se přizpůsobí všem vašim formátům HDR. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete scénu po scéně vychutnat do detailů.
Díky 8 milionům pixelů, které spolu těsně harmonicky spolupracují, je sledování 4K jako žádné jiné. S nejostřejším obrazem nastaveným tak, aby definoval detailnější a realističtější scény, nic nezachytí okamžik pravdivěji než tento televizor Philips Ambilight.
Připravte se. Dolby Atmos vytváří zvuk přesně tak, jak to zamýšlel režisér. Každý okamžik vás vtáhne ještě hlouběji do děje. Ať už u filmů, seriálů, sportovních přenosů nebo her, brzy se necháte unést okamžikem.
Technologie DTS:X se postará o to, že zvuk je tak reálný, jako byste byli přímo na místě. Díky technologii 3D zvuku, která zvuku dodá další rozměr, se váš obývací pokoj brzy promění v hlediště.
Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.
Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte Philips Ambilight TV. Jediný příkaz zvládne vše. Televizor je navíc kompatibilní s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.
Malá 43palcová obrazovka. Neuvěřitelný 85palcový televizor. A všechno mezi tím. Podstatou je vytvoření většího výběru televizorů, které budou skvěle ladit s vaším interiérem. Díky šesti různým velikostem si jistě vyberete ideální televizor pro svůj domov.
Každé slovo uslyšíte zřetelně. Funkce zesílení vokálů umožňuje posluchači zvýšit nebo snížit hlasitost dialogů bez jakéhokoli vlivu na zvuk v pozadí. Díky tomu vám nyní neunikne ani jeden okamžik, protože každá věta zazní výrazněji.
Rozhraní HDMI 2.1 a variabilní obnovovací frekvence vám pomohou dostat z konzole to nejlepší, a to díky rychlejšímu hraní a plynulejší grafice. S nastavením nízkého vstupního zpoždění, které se automaticky přeruší při zapnutí konzole, máte vše připraveno na další úroveň hraní.
Hranatý stojan, elegantní tenký rám, pozoruhodný televizor QLED – to je evropský design v té nejlepší kvalitě. Nastavte televizor Ambilight do režimu Lounge a zaplňte svůj pokoj barvami v době, kdy televizor spí. Dálkový ovladač televizoru je navíc z recyklovaného plastu a obal z lepenky s certifikací FSC. Dokonce i vložky jsou pečlivě promyšlené a vytištěné na recyklovaném papíře.
