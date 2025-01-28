  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Inovativní. Pohlcující. Neuvěřitelný.
      Energy Label Europe F zde
      Více informací zde (PDF 195.0KB)

      QLED 4K Ambilight TV

      43PUS8500/12

      Inovativní. Pohlcující. Neuvěřitelný.

      Připravte se na jasné barvy obrazovky QLED s rozlišením 4K, pohlcující technologii Ambilight a 3D zvuk Dolby Atmos jako v kině. Tento televizor, vybavený systémem Titan OS pro snadné nalezení a přehrání všeho, na co se rádi díváte, vám chvíle u něj strávené jen nezpříjemní, ale vytvoří zcela nový zážitek ze sledování.

      Inovativní. Pohlcující. Neuvěřitelný.

      • 108 cm (43") Ambilight TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Jsou televizory. A pak jsou tu televizory Ambilight.

      Jsou televizory. A pak jsou tu televizory Ambilight.

      Díky integrovanému osvětlení LED, které reaguje na každou scénu, se s technologií Ambilight ponoříte do aureoly barevného světla. Filmy, sportovní přenosy, hudební videa a hry vystoupí za hranice obrazovky a vtáhnou vás hlouběji do přítomného okamžiku. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.

      4K QLED Quantum Dot pro živé zobrazení a kvalitu barev

      4K QLED Quantum Dot pro živé zobrazení a kvalitu barev

      Živé barvy. Mimořádně ostré scény. To je dokonalost obrazu v té nejlepší podobě. Díky rozlišení 4K (UHD) se jedná o televizor Ambilight, který se přizpůsobí všem vašim formátům HDR. V každém neuvěřitelném okamžiku, ať už je obsah tmavý nebo světlý, přehrávaný nebo streamovaný, si při sledování můžete scénu po scéně vychutnat do detailů.

      Přibližte se detailům s přesností pixelů

      Přibližte se detailům s přesností pixelů

      Díky 8 milionům pixelů, které spolu těsně harmonicky spolupracují, je sledování 4K jako žádné jiné. S nejostřejším obrazem nastaveným tak, aby definoval detailnější a realističtější scény, nic nezachytí okamžik pravdivěji než tento televizor Philips Ambilight.

      Dolby Atmos vytváří zvuk jako v kině

      Dolby Atmos vytváří zvuk jako v kině

      Připravte se. Dolby Atmos vytváří zvuk přesně tak, jak to zamýšlel režisér. Každý okamžik vás vtáhne ještě hlouběji do děje. Ať už u filmů, seriálů, sportovních přenosů nebo her, brzy se necháte unést okamžikem.

      DTS:X pro pohlcující 3D zvukové zážitky

      DTS:X pro pohlcující 3D zvukové zážitky

      Technologie DTS:X se postará o to, že zvuk je tak reálný, jako byste byli přímo na místě. Díky technologii 3D zvuku, která zvuku dodá další rozměr, se váš obývací pokoj brzy promění v hlediště.

      Buďte obsahu blíže díky systému Titan OS

      Buďte obsahu blíže díky systému Titan OS

      Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

      Snadno se připojte ke své chytré domácí síti

      Snadno se připojte ke své chytré domácí síti

      Kompatibilita s technologií Matter Smart Home přináší bezproblémovou integraci do vaší stávající chytré domácí sítě. Chcete-li televizor ovládat z aplikace Matter Smart Home nebo pomocí služeb hlasového ovládání, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a promluvit. Ztlumte světla. Nastavte termostat. Nebo dokonce zapněte Philips Ambilight TV. Jediný příkaz zvládne vše. Televizor je navíc kompatibilní s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.

      Lepší srozumitelnost každého slova díky funkci zesílení vokálů

      Každé slovo uslyšíte zřetelně. Funkce zesílení vokálů umožňuje posluchači zvýšit nebo snížit hlasitost dialogů bez jakéhokoli vlivu na zvuk v pozadí. Díky tomu vám nyní neunikne ani jeden okamžik, protože každá věta zazní výrazněji.

      Připojení připravené na hry

      Rozhraní HDMI 2.1 a variabilní obnovovací frekvence vám pomohou dostat z konzole to nejlepší, a to díky rychlejšímu hraní a plynulejší grafice. S nastavením nízkého vstupního zpoždění, které se automaticky přeruší při zapnutí konzole, máte vše připraveno na další úroveň hraní.

      Evropské myšlení v oblasti designu

      Hranatý stojan, elegantní tenký rám, pozoruhodný televizor QLED – to je evropský design v té nejlepší kvalitě. Nastavte televizor Ambilight do režimu Lounge a zaplňte svůj pokoj barvami v době, kdy televizor spí. Dálkový ovladač televizoru je navíc z recyklovaného plastu a obal z lepenky s certifikací FSC. Dokonce i vložky jsou pečlivě promyšlené a vytištěné na recyklovaném papíře.

      Technické údaje

      • Ambilight

        Funkce Ambilight
        • AmbiSleep
        • Hudba s funkcí Ambilight
        • Herní režim
        • Světelný režim Lounge
        • Budík s efektem svítání
        • Funkce přizpůsobení barvě stěn
        Verze Ambilight
        třístranný

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        43  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        108  cm
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160p
        Nativní obnovovací frekvence
        60  Hz
        Systém obrazu
        Pixel Precise Ultra HD
        Vylepšení obrazu
        • Technologie Crystal Clear
        • ECO
        • Hra
        • Kompatibilní s technologií HDR10+
        • Systém domácího kina
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Osobní
        • Ultra rozlišení
        Technologie displeje
        4K Ultra HD QLED

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        Aplikace SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT aplikace*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Kapacita paměti (Flash)*
        8 GB

      • Funkce Smart TV

        Interaktivní televize
        HbbTV
        Hlasový asistent*
        • Vestavěná aplikace Amazon Alexa
        • Funguje s Google Home
        • RC s mikrofonem
        Požitek z chytré domácnosti
        • MATTER
        • Control4
        • Funguje s Apple Home
        Herní ovládací panel
        Gamebar 2.0
        Podpora TTS
        Ano

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formáty přehrávání hudby
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Podpora formátu titulků
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formáty přehrávání obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Zvuk

        Audio
        Kanál 2.0
        Výstupní výkon (RMS)
        20 W
        Konfigurace reproduktorů
        2x 10W reproduktory s plným rozsahem
        Kodek
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Vylepšení zvuku
        • Režim AVL
        • Zvýraznění basů
        • Dolby Media Intelligence
        • Zábava
        • Ekvalizér
        • Sluchový profil
        • Noční režim
        • Kalibrace místnosti
        • Osobní
        • Zesílení vokálů
        Funkce sluchátek
        Dolby Atmos pro sluchátka
        Zvukový engine
        IntelliSound
        Hlavní reproduktor
        Širokopásmový Bass Reflex (FR01A)

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        3
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 4K
        • Zpětný audio kanál
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Podporuje technologii Apple Airplay
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI1
        Funkce HDMI 2.1
        • eARC na HDMI 1
        • Podpora e-ARC / VRR / ALLM
        EasyLink 2.0
        • Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru
        • HDMI-CEC pro Philips TV/SB

      • Podpora funkcí HDMI video

        Hry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Kompatibilní s HDR10+

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        2206259
        Energetická třída SDR
        F
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        50  kwh/1000 h
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        80  kwh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2.0  W
        Použitá technologie panelu
        LED LCD
        Použitá technologie panelu
        QLED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,5 W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Světelný senzor
        • Režim Eco
        • Vypnutí obrazu (u rádia)

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • 2x baterie AAA
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
        • Dálkový ovladač
        • Stojan na nábytek
        • Napájecí kabel
        • Stručný uživatelský návod

      • Design

        Barvy televizoru
        Matně černý rámeček
        Konstrukce stojanu
        Černý kovový obloukový stojan

      • Rozměry

        Rozteč mezi nožičkami
        756 mm  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        200 x 100 mm
        Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka)
        958 x 563 x 87 mm
        Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka)
        958 x 625 x 243 mm
        Vnější obal (šířka x výška x hloubka)
        1 045 x 650 x 133 mm
        Hmotnost televizoru bez stojanu
        6,76 kg
        Hmotnost televizoru se stojanem
        7,08 kg
        Hmotnost včetně balení
        9,8 kg

