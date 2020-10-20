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Ukončeno
12972RVS2
Typ žárovky: H7
Balení: 2 kusy
12 V, 55 W
Při jízdě v noci potřebujete co nejlepší viditelnost. Čím dále budete jasně vidět, tím rychleji můžete zareagovat na cokoli, co se objeví na cestě. Přední světla Philips RacingVision zlepšují váš dohled díky jasu vyššímu až o 150 %. Překážky na cestě rozpoznáte dříve než při použití jiných méně výkonných halogenových lamp. Takže si budete moci užít bezpečnější a příjemnější cestu.
S lepšími a jasnějšími světly se Vám bude na silnicích lépe jezdit. Přední světla Philips RacingVision se svou optimalizovanou geometrií vysoce přesných vláken, plynnou náplní o vysokém tlaku až 13 bar, vysoce přesným chromováním a kvalitním sklem UV-Quartz nastavují novou laťku v oboru automobilového osvětlení. Tato přední světla navržená pro výkon a viditelnost umožňují docílit pohodlnějšího, sebejistějšího a zábavnějšího prožitku z jízdy.
Sportovně založení řidiči očekávají od svých automobilů vyšší výkon. Žárovka Philips RacingVision přináší na silnici až o 150 % jasnější světlo a je homologována tak, aby poskytla zábavu v terénu i na cestách.
4.0
z 5
5
Recenze
Nikosiński
20/10/2020
Polska
Ověřený kupující
Spełnione oczekiwania
Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.
Výhody
Cena i jasność światła
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Andrzej49
03/03/2017
Polska
Ověřený kupující
Jaśniej, lepiej
Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Jocker
07/10/2016
Polska
Laser
Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa