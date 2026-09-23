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Ukončeno
12972RVB1
Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
Automobilové žárovky Philips RacingVision jsou ideální volbou pro nadšené řidiče. Jejich výkon poskytuje až o 150 % více jasu a vy tak budete moci rychleji reagovat a užijete si bezpečnější a zajímavější jízdu.
Typ žárovky: H7
Balení: 1 kus
12 V, 55 W
Při jízdě v noci potřebujete co nejlepší viditelnost. Čím dále budete jasně vidět, tím rychleji můžete zareagovat na cokoli, co se objeví na cestě. Přední světla Philips RacingVision zlepšují váš dohled díky jasu vyššímu až o 150 %. Překážky na cestě rozpoznáte dříve než při použití jiných méně výkonných halogenových lamp. Takže si budete moci užít bezpečnější a příjemnější cestu.
S lepšími a jasnějšími světly se Vám bude na silnicích lépe jezdit. Přední světla Philips RacingVision se svou optimalizovanou geometrií vysoce přesných vláken, plynnou náplní o vysokém tlaku až 13 bar, vysoce přesným chromováním a kvalitním sklem UV-Quartz nastavují novou laťku v oboru automobilového osvětlení. Tato přední světla navržená pro výkon a viditelnost umožňují docílit pohodlnějšího, sebejistějšího a zábavnějšího prožitku z jízdy.
Sportovně založení řidiči očekávají od svých automobilů vyšší výkon. Žárovka Philips RacingVision přináší na silnici až o 150 % jasnější světlo a je homologována tak, aby poskytla zábavu v terénu i na cestách.
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