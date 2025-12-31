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Ukončeno
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6 500 K
O 200 % jasnější světlo
Vyspělý automobilový systém
Řízení ve tmě je náročné, takže se musíte spolehnout na své světlomety. Výhled dopředu a periferní výhled je důležitý pro lepší schopnost řízení a bezpečnější jízdu. Díky intenzivnímu paprsku zlepšuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon viditelnost o 200 %. Jakmile jednou vyzkoušíte její účinnost podobnou dennímu světlu, nebudete chtít nic jiného. Čím více toho vidíte, tím lépe můžete řídit, rychleji reagovat a tím bezpečněji se chováte. Tak nenechte tmu zvítězit, vyberte si Philips a jezděte v noci s větší důvěrou a kontrolou.
Díky teplotě barev až 6500 Kelvina produkuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon založená na základě technologie LUXEON jasně bílý paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe zpozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, si můžete díky jasnějšímu světlu užít pohodlnější a zábavnější noční jízdu.
Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl LED žárovek Philips.
Recenze
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.