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Ukončeno

X-tremeUltinon LEDsignální autožárovka

12898RX2

Jasnější a stylovější
Pro bezpečné a moderní řízení začněte používat intenzivní červená brzdová světla Philips X-tremeUltinon LED [~P21W]. Jsou silná, přesná a vypadají dobře, takže můžete řídit bezpečně a zároveň stylově.
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Silná, odolná a zářivá LED signalizace

Jasnější a stylovější

  • LED-RED [~P21W]

  • Počet žárovek: 2

  • 12 V, intenzivní červená

  • Vyspělý automobilový systém

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips X-tremeUltinon LED poskytují efekt jasného denního světla a až 6000 K pro světla na couvání a poziční světla. S intenzivnějšími barvami pro zatáčení a zastavení, světly LED s okamžitým rozsvícením a jednolitým, přesně nasměrovaným svícením poskytnete ostatním řidičům důležitý čas navíc, aby mohli reagovat.

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

S okamžitými brzdovými světly je rychlé brzdění bezpečnější.

U běžných světel trvá déle, než se rozsvítí a dosáhnou nejvyššího výkonu. Na druhou stranu LED světla se rozsvítí okamžitě. Tyto rozdíly představují zlomek sekundy. Při prudkém brzdění jsou zlomky sekundy rozhodující. Například při rychlosti 100 km/h se rozdíl v reakci pouhých čtyř desetin sekundy rovná 11 metrům reakční vzdálenosti – to je přibližně 2,5 m prostoru na myšlení navíc. S brzdovými světly Philips LED se o vašem záměru brzdit dozví řidič za vámi okamžitě.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.