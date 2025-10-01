Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti až 724 metrů* a zajistí vysokou viditelnost pro rychlejší reakce.
Jeho studená barva světla s 6500 Kelviny reprodukuje denní světlo, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům zůstat soustředěnými.
Řada Philips Ultinon Drive 5000, která je plně v souladu se standardy ECE-R149, je schválena pro použití na veřejných silnicích.
Řada světel Philips Ultinon Drive 5000 je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdších podmínkách. To jim umožňuje zajistit vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolají nárazům i poškrábání a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.
Řada světel Ultinon Drive 5000 díky důmyslnému provedení bez šroubů vydrží bez úhony i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.
Světelné lišty Philips UD5017L LED nabízí jedinečnou ochranu proti korozi díky anodizovanému práškovému povlaku tělesa v kvalitě vhodné pro automobilový průmysl. Montážní drážky jsou vyrobené z nerezové oceli, která nerezaví. Dále vydrží sníh, led a dokonce i sůl. Jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, díky čemuž vám LED světla zajistí roky spolehlivého světla.
