Vykročte do rytmu hudby, kterou máte rádi. Naše sluchátka s funkcí potlačení hluku vám umožní vypnout okolní svět a soustředit se na hudbu – nebo se zcela ponořit do ticha. Okolní hluk můžete blokovat úplně nebo jen z části, abyste neztráceli povědomí o tom, co se okolo vás děje.