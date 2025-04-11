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  • Nalaďte se na trénink
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  • Nalaďte se na trénink
  • Nalaďte se na trénink
  • Nalaďte se na trénink
  • Nalaďte se na trénink
  • Nalaďte se na trénink
  • Nalaďte se na trénink
  • Nalaďte se na trénink
  • Nalaďte se na trénink
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Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Nalaďte se na trénink
Od inspirativních playlistů po hovory s trenérem, tato opravdu bezdrátová sluchátka vás udrží v pohybu. Vychutnejte si skvělý zvuk a technologii potlačení hluku. K tomu navíc pohodlně padnou, takže se při dlouhém běhu můžete spolehnout, že nevypadnout z ucha.
Zobrazit všechny výhody

Nalaďte se na trénink

  • Prvotřídní zvuk

  • Potlačení hluku Pro

  • Křišťálově čistý zvuk hovorů

  • Spolehlivý tvar do uší

Žádné strachy. Až 28 hodin přehrávání s pouzdrem

Žádné strachy. Až 28 hodin přehrávání s pouzdrem

Nechcete řešit každodenní nabíjení? Získáte 7 hodin přehrávání a 21 hodin navíc s pouzdrem. Vložte sluchátka do pouzdra a plně se dobijí za 2 hodiny. Pokud potřebujete rychlé nabití, pouhých 15 minut nabíjení zajistí další hodinu poslechu. Pouzdro lze nabíjet bezdrátově nebo pomocí kabelu USB-C.

Čisté hovory i ve větru

Čisté hovory i ve větru

Potřebujete v běhu přijmout hovor? S těmito sluchátky se nepotřebujete schovávat před větrem. Jakmile telefonujete, dva mikrofony s umělou inteligencí spolu s mikrofonem s kostním vedením přenesou zvuk vašeho hlasu s naprostou čistotou.

Vydejte se ven. Ochrana proti vodě IPX5

Vydejte se ven. Ochrana proti vodě IPX5

Ochrana IPX5 znamená, že těmto sluchátkům neublíží malá přeháňka ani pořádná bouřka. Nikdy tak nebudete mít výmluvu zůstat doma na gauči! A pokud se v tělocvičně pořádně zpotíte, sluchátkům se nic nestane.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

37

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Výhody

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Nevýhody

Nie zauwazylem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Výhody

Moc, design, proste w obsłudze

Nevýhody

Brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Výhody

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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