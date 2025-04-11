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3 roky záruky na všechny produkty
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TAA7507BK/00
Prvotřídní zvuk
Potlačení hluku Pro
Křišťálově čistý zvuk hovorů
Spolehlivý tvar do uší
Nechcete řešit každodenní nabíjení? Získáte 7 hodin přehrávání a 21 hodin navíc s pouzdrem. Vložte sluchátka do pouzdra a plně se dobijí za 2 hodiny. Pokud potřebujete rychlé nabití, pouhých 15 minut nabíjení zajistí další hodinu poslechu. Pouzdro lze nabíjet bezdrátově nebo pomocí kabelu USB-C.
Potřebujete v běhu přijmout hovor? S těmito sluchátky se nepotřebujete schovávat před větrem. Jakmile telefonujete, dva mikrofony s umělou inteligencí spolu s mikrofonem s kostním vedením přenesou zvuk vašeho hlasu s naprostou čistotou.
Ochrana IPX5 znamená, že těmto sluchátkům neublíží malá přeháňka ani pořádná bouřka. Nikdy tak nebudete mít výmluvu zůstat doma na gauči! A pokud se v tělocvičně pořádně zpotíte, sluchátkům se nic nestane.
4.9
z 5
37
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
barkar1986
11/04/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Výhody
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Nevýhody
Nie zauwazylem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Výhody
Moc, design, proste w obsłudze
Nevýhody
Brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Výhody
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.