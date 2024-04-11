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3 roky záruky na všechny produkty
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TAT3508BK/00
Zvuky přírody
Potlačení hluku
Čistější hovory kdekoli na cestách
Technologie Bluetooth LE Audio*
Funkce potlačení hluku tlumí všechen okolní hluk včetně větru, takže můžete hudbě či hovorům věnovat plnou pozornost. Nechte funkci zapnutou v automatickém režimu nebo ji nastavte pomocí aplikace Philips Headphones. Chcete slyšet více z toho, co se kolem vás děje? Klepnutím na sluchátko aktivujete režim Awareness.
Když telefonujete, zvuk vašeho hlasu snímá speciální mikrofon, zatímco algoritmus umělé inteligence zajistí odstranění okolního hluku. Osoba, se kterou telefonujete, díky tomu uslyší pouze vás a nikoli dopravní ruch nebo hlasy lidí stojících opodál.
Tato sluchátka fungují se zařízeními, která podporují technologii Bluetooth LE Audio a kodek LC3*, díky čemuž poskytují stabilnější připojení a výrazně lepší zvuk. Už se vám nestane, že by při streamování hudby nebo přijímání hovorů v zastavěných oblastech zvuk ztrácel na hlasitosti. Při sledování filmů nebo hraní her navíc nedochází prakticky k žádnému zpoždění.
3.8
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
dobromir007
11/04/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Výhody
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Výhody
bateria, muzyka
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Výhody
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Je vyžadována aktualizace softwaru. Aplikace Philips Headphones vás upozorní, jakmile bude nejnovější software k dispozici.