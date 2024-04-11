VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
  • Proplouvejte dnem s hudbou a hovory

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Proplouvejte dnem s hudbou a hovory
Nikdy nepolevte! Tato opravdu bezdrátová sluchátka do uší s funkcí potlačení okolního hluku skvěle zní a navíc potlačují šum větru. Ponořte se do svých skladeb a vychutnejte si čisté hovory kdekoli na cestách. Nabíjecí pouzdro snadno vložte do kapsy a jste připraveni na celý den.
Zobrazit všechny výhody

Proplouvejte dnem s hudbou a hovory

  • Zvuky přírody

  • Potlačení hluku

  • Čistější hovory kdekoli na cestách

  • Technologie Bluetooth LE Audio*

Svou hudbu vždy uslyšíte. Potlačení hluku

Svou hudbu vždy uslyšíte. Potlačení hluku

Funkce potlačení hluku tlumí všechen okolní hluk včetně větru, takže můžete hudbě či hovorům věnovat plnou pozornost. Nechte funkci zapnutou v automatickém režimu nebo ji nastavte pomocí aplikace Philips Headphones. Chcete slyšet více z toho, co se kolem vás děje? Klepnutím na sluchátko aktivujete režim Awareness.

Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk

Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk

Když telefonujete, zvuk vašeho hlasu snímá speciální mikrofon, zatímco algoritmus umělé inteligence zajistí odstranění okolního hluku. Osoba, se kterou telefonujete, díky tomu uslyší pouze vás a nikoli dopravní ruch nebo hlasy lidí stojících opodál.

Lepší připojení a zvuk. Bluetooth nové generace*

Lepší připojení a zvuk. Bluetooth nové generace*

Tato sluchátka fungují se zařízeními, která podporují technologii Bluetooth LE Audio a kodek LC3*, díky čemuž poskytují stabilnější připojení a výrazně lepší zvuk. Už se vám nestane, že by při streamování hudby nebo přijímání hovorů v zastavěných oblastech zvuk ztrácel na hlasitosti. Při sledování filmů nebo hraní her navíc nedochází prakticky k žádnému zpoždění.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Výhody

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Výhody

bateria, muzyka

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Ověřený kupující

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Výhody

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Je vyžadována aktualizace softwaru. Aplikace Philips Headphones vás upozorní, jakmile bude nejnovější software k dispozici.