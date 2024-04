Elegantní provedení s funkcí potlačení hluku Pro

Tato bezdrátová sluchátka nejen skvěle vypadají, ale také vám umožní se soustředit na to, co chcete slyšet. Pokročilé potlačení šumu filtruje nežádoucí zvuky okolo vás. Režim Awareness vás vrátí zpátky do reality, když je třeba.