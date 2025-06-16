  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    Professional use
    recenze

    Monitor

    Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Monitory Philips

    Dotykové

    Dotykové monitory Philips nabízejí inovativní a uživatelsky přívětivá řešení pro širokou škálu použití a profesí. Díky technologii Projected-Capacitive (P-Cap) podporují až 10 dotykových bodů a jsou vybaveny pokročilou ochranou IP65 proti kontaktu, vodě a prachu.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    SmoothTouch

    Displej s funkcí SmoothTouch pro přirozenou, plynulou odezvu na dotyk

    Tento displej Philips využívá kapacitní desetibodovou dotykovou technologii Projected, která zajišťuje plynulou odezvu. Můžete plně využít nové možnosti dotykových aplikací a vdechnout život svým starším aplikacím. Pište dotykem deseti prstů nebo hrajte vzrušující interaktivní hry s přáteli. Máte možnost interaktivně spolupracovat s kolegy v pracovním nebo školním prostředí, a zvýšit tak svou produktivitu a efektivitu.

    Displej 16:9 Full HD

    Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

    Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

    SmartContrast

    SmartContrast pro bohaté detaily černé

    SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

    Uživatelský návod List výrobku
    Hlavní snímek

    Režim LowBlue na podporu produktivity při ochraně očí

    Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.

    Hlavní snímek

    Menší únava očí díky technologii Flicker-free

    Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

    Hlavní snímek

    Displej VA poskytuje výjimečný obraz se širokými úhly sledování

    Displej Philips VA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.

    Hlavní snímek

    HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

    Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

    Hlavní snímek

    Držák VESA nabízí flexibilitu

    Prodejní místo (POS)

    Prodejní místo (POS)

    Dotykové monitory Philips jsou ideální volbou pro veškeré potřeby v oblasti retailu a prodejních míst (POS). Připojte je k vašemu POS systému pro snadnější správu zásob, efektivnější obsluhu zákazníků, rychlejší proces placení a mnoho dalšího.

    Informační bod (POI)

    Informační bod (POI)

    Dotykové monitory Philips přinášejí dynamičnost a pohodlí do informačních kiosků a POI řešení, což lidem umožňuje snadno získat informace na letištích, v nákupních centrech, na vlakových nádražích, v zábavních areálech a na mnoha dalších místech.

    Odolnost proti vodě a prachu

    Odolnost proti vodě a prachu

    Do ne zcela dokonalého prostředí potřebujete monitor, který je navržen tak, aby byl odolný proti každodenním faktorům, jako je postříkání vodou a prach. Displeje Philips splňují mezinárodní klasifikaci krytí IP týkající se odolnosti vůči vodě a prachu. Snesou postříkání vodou i prach, které jsou každodenní realitou běžného světa.

    Porovnat

    Porovnat

    Recenze

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    CustomerSupport

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    MagnifyingGlass

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

    Porovnat

    Porovnat
    Monitor
    Monitor
    * Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
    * Materiál rukavic a tloušťka: Nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
    * Další podrobnosti o operačních systémech podporujících dotykové funkce naleznete v uživatelské příručce v části "SmoothTouch".
    * Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
    * Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
    * Oblast NTSC na základě systému CIE 1931
    * Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
    * Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.