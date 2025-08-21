  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Zjistěte více

    Navrženo pro tvůrce. Nakalibrováno pro dokonalost

     
    Objevte sílu rozlišení 5K – váš dokonalý displej s plynulým připojením Thunderbolt™ 4, funkcí Calman Ready pro kalibrované barvy a přesností na úrovni studia.

    Přesnost dotažená k dokonalosti

    Vizuální engine pro moderní kreativní studio


    Pro profesionály, kteří vyžadují více než jen pixely – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 nabízí rozlišení 5K s 218 PPI pro ultrajemné detaily, věrné barvy a bezproblémovou kompatibilitu.

    visualization for 4k vs 5k

    Ať už upravujete celovečerní film, vytváříte 3D objekty, nebo navrhujete maximálně věrné vizuály, každý odstín a snímek bude vykreslen přesně tak, jak jste si představovali.

     

    • Rozlišení 5120 x 2880 5K UHD
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Přesnost barev Delta E <2
    • Certifikace HDR600

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Navrženo s ohledem na tvůrce

    Každý pixel a každý detail bude přesně takový, jaký má být


    Od koloristů a animátorů přes hudební producenty až po herní designéry – monitor Philips Brilliance se stylově přizpůsobí každému pracovnímu postupu s dokonalou přesností. Elegantní přední sklo s antireflexní úpravou zajistí pohodlné sledování za jakéhokoli osvětlení. Čistý, minimalistický design se skvěle hodí do kreativního prostředí.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Filmaři a
    střihači videa

     
    HDR600, Calman Ready, přesnost na úrovni snímků

     

    Grafici

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antireflexní čistota

     

    Animátoři a herní
    designéři

     
    5K detaily, Smart KVM, rychlost Thunderbolt 4

     

    Fotografové a
    koloristé

     
    Display P3/AdobeRGB, kalibrováno z výroby, věrné podání pixelů

     

    Výkon, dokování a dodávka

    Thunderbolt™ 4. Plné dokování. Již žádný nepořádek


    Jen jeden kabel. Nekonečné možnosti. Monitor Philips Brilliance je více než jen displej – je to centrální uzel vašeho kreativního vybavení. Díky vstupu/výstupu Thunderbolt™ 4, řetězení a plné dokovací funkcionalitě bude vaše studio přehlednější, rychlejší a výkonnější.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Vaše nastavení – zjednodušené

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Vždy čistě a přesně

    Webová kamera, která pracuje stejně tvrdě jako vy


    Webová kamera 5MP s automatickým rámováním vás udrží ostré a ve středu záběru bez ohledu na to, jak se právě pohybujete. Je ideální pro hybridní tvůrce, kteří vyvažují spolupráci a hluboké soustředění.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Vytvořeno pro inspiraci


    Minimalistický design. Maximální výkon.

    Inspirován moderními kreativními studii, monitor Philips Brilliance vnese do vašeho prostoru sofistikovanost. Čisté linie, moderní estetika a účelné konstrukční řešení vytvoří prostředí, ve kterém budete rádi pracovat.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Jste připraveni začít tvořit?

     
    Vylepšete své studio s monitorem Philips Brilliance

    Zjistěte více

