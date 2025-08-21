Termíny pro vyhledávání
Pro profesionály, kteří vyžadují více než jen pixely – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 nabízí rozlišení 5K s 218 PPI pro ultrajemné detaily, věrné barvy a bezproblémovou kompatibilitu.
Ať už upravujete celovečerní film, vytváříte 3D objekty, nebo navrhujete maximálně věrné vizuály, každý odstín a snímek bude vykreslen přesně tak, jak jste si představovali.
Od koloristů a animátorů přes hudební producenty až po herní designéry – monitor Philips Brilliance se stylově přizpůsobí každému pracovnímu postupu s dokonalou přesností. Elegantní přední sklo s antireflexní úpravou zajistí pohodlné sledování za jakéhokoli osvětlení. Čistý, minimalistický design se skvěle hodí do kreativního prostředí.
Jen jeden kabel. Nekonečné možnosti. Monitor Philips Brilliance je více než jen displej – je to centrální uzel vašeho kreativního vybavení. Díky vstupu/výstupu Thunderbolt™ 4, řetězení a plné dokovací funkcionalitě bude vaše studio přehlednější, rychlejší a výkonnější.
Webová kamera 5MP s automatickým rámováním vás udrží ostré a ve středu záběru bez ohledu na to, jak se právě pohybujete. Je ideální pro hybridní tvůrce, kteří vyvažují spolupráci a hluboké soustředění.
