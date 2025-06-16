  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Neuvěřitelná účinnost a mimořádná úspora energie

    Zelená

    Monitory Philips jsou vybaveny inovativními technologiemi šetrnými k životnímu prostředí, které zajistí ekologičtější zítřek. Energetická účinnost, plně recyklovatelné obaly, shoda s přísnými mezinárodními normami pro ochranu životního prostředí a absence škodlivých látek, jako jsou rtuť a PVC/BFR jsou některé z vlastností, které pomohou vybudovat zářivější budoucnost pro všechny.

    Vestavěná dokovací stanice USB-C

    Tento displej Philips nabízí vestavěnou dokovací stanici USB typu C s dodáváním výkonu. Její tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Zjednodušte si práci tím, že všechna svá externí zařízení, jako je klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, připojíte k dokovací stanici monitoru. Pomocí jediného kabelu USB-C stačí propojit váš notebook s tímto monitorem a můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet svůj notebook.

    100% recyklovatelný materiál a obal s certifikací FSC

    Tento monitor je zabalený do 100% recyklovatelných materiálů s certifikací FSC. Tato certifikace zaručuje, že je obal navržený s ohledem na životní prostředí.

    Vyrobený z 85 % plastů po spotřebitelích a 5 % plastů směřujících do oceánu

    Být ekologický znamená opětovně využívat staré materiály. Proto je tento monitor Philips vyrobený z 85 % recyklovaných plastů po spotřebitelích a 5 % plastů směřujících do oceánu.

    Základna a stojan ze 100% recyklovaného hliníku

    Tyto ekologické žárovky, navržené s ohledem na udržitelnost, kombinují elegantní odolnost se sníženou ekologickou stopou a poskytují silný a stylový základ pro vaše pracoviště.

    Taška z kapokového vlákna: měkká, kompostovatelná, dodávky bez poškození

    Naše taška z kapokového vlákna je měkká, lehká a vyrobená z přírodních rostlinných vláken, která chrání váš displej před poškrábáním a poškozením při přepravě. Je příjemná na dotek, bezpečná při manipulaci a plně kompostovatelná; po splnění svého úkolu se vrátí zpět do země. Tato taška nabízí ekologickou ochranu během přepravy a zasílání. Snadno se vybaluje a je šetrná k planetě.

    Philips se zavazuje k výrobě udržitelných, ekologických monitorů.

    Používáme 100% recyklovatelné obaly. U vybraných modelů navíc využíváme až 85 % plastů z post-consumer recyklace.

    Omezení nebezpečných látek

    Provedení bez halogenových prvků snižuje dopad na životní prostředí

    Technologie pro úsporu energie

    Díky hardwarovému 0wattovému vypínači lze spotřebu energie snížit na skutečnou nulu, čímž dále omezíte svou uhlíkovou stopu. Monitor snímá okolní světlo a podle něj upravuje jas obrazovky, zachovává optimální jas při nižší spotřebě a detekuje pohyb, aby omezil spotřebu energie, když se nepoužívá.

