Tento displej Philips nabízí vestavěnou dokovací stanici USB typu C s dodáváním výkonu. Její tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Zjednodušte si práci tím, že všechna svá externí zařízení, jako je klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, připojíte k dokovací stanici monitoru. Pomocí jediného kabelu USB-C stačí propojit váš notebook s tímto monitorem a můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet svůj notebook.
Tento monitor je zabalený do 100% recyklovatelných materiálů s certifikací FSC. Tato certifikace zaručuje, že je obal navržený s ohledem na životní prostředí.
Být ekologický znamená opětovně využívat staré materiály. Proto je tento monitor Philips vyrobený z 85 % recyklovaných plastů po spotřebitelích a 5 % plastů směřujících do oceánu.
Tyto ekologické žárovky, navržené s ohledem na udržitelnost, kombinují elegantní odolnost se sníženou ekologickou stopou a poskytují silný a stylový základ pro vaše pracoviště.
Naše taška z kapokového vlákna je měkká, lehká a vyrobená z přírodních rostlinných vláken, která chrání váš displej před poškrábáním a poškozením při přepravě. Je příjemná na dotek, bezpečná při manipulaci a plně kompostovatelná; po splnění svého úkolu se vrátí zpět do země. Tato taška nabízí ekologickou ochranu během přepravy a zasílání. Snadno se vybaluje a je šetrná k planetě.
