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65HFL2859T/12
Potěšte své hosty
Ukažte svým hostům pomocí tohoto cenově dostupného televizoru Hospitality, jak moc vám na nich záleží. Vychutnáte si příslušné funkce pro pohostinství, jako je uvítací stránka se značkou, instalace přes USB nebo zamknutí nabídky a ovládání.Zobrazit všechny výhody
Bohužel tento produkt již není k dispozici
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Televizor Hospitality
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Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.
Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Dívejte se na televizi jako nikdy předtím díky čtyřikrát vyššímu rozlišení než při klasickém Full HD. 3840x2160 pixelů poskytuje dokonalý živý obraz, který se vám stane oknem do nového světa.
Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.
Pokročilé ovládání hlasitosti umožňuje nastavit úvodní hlasitost televizoru a zadat rozsah, ve kterém je možné hlasitost nastavit. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.
Pomocí zámku pro ovládání na televizoru může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru a šetřit tak hotelové provozní náklady.
Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.
Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.
Obraz/displej
Podporovaná rozlišení
Tuner/příjem/vysílání
Funkce
Funkce pro pohostinství
Funkce pro nemocnice
Multimédia
Audio
Napájení
Příslušenství
Konektory dole
Konektor z boku
Konektory vzadu
Vylepšené možnosti připojení
Design
Rozměry
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