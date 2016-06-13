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      Televizor Hospitality

      65HFL2859T/12

      Celkové hodnocení / 5
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      Potěšte své hosty

      Ukažte svým hostům pomocí tohoto cenově dostupného televizoru Hospitality, jak moc vám na nich záleží. Vychutnáte si příslušné funkce pro pohostinství, jako je uvítací stránka se značkou, instalace přes USB nebo zamknutí nabídky a ovládání.

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      Televizor Hospitality

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      čistou chutí

      • 164cm (65") Studio
      • 4K Ultra HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky

      Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky

      Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

      USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci

      USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci

      Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

      USB pro přehrávání multimédií

      USB pro přehrávání multimédií

      Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

      4K Ultra HD: rozlišení, jaké jste ještě neviděli

      Dívejte se na televizi jako nikdy předtím díky čtyřikrát vyššímu rozlišení než při klasickém Full HD. 3840x2160 pixelů poskytuje dokonalý živý obraz, který se vám stane oknem do nového světa.

      Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály

      Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

      Pokročilé ovládání hlasitosti, které zabrání rušení hostů

      Pokročilé ovládání hlasitosti umožňuje nastavit úvodní hlasitost televizoru a zadat rozsah, ve kterém je možné hlasitost nastavit. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

      Zabraňte neautorizovanému použití zámkem pro ovládání na televizoru

      Pomocí zámku pro ovládání na televizoru může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru a šetřit tak hotelové provozní náklady.

      Uzamčení nabídky pro instalaci

      Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

      Nízká spotřeba energie

      Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Poměr stran
        16:9
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        65  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        164  cm
        Displej
        4K Ultra HD LED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160p
        Jas
        350  cd/m²
        Kontrastní poměr (typický)
        4 000
        Úhel sledování
        178º (H) / 178º (V)

      • Podporovaná rozlišení

        Rozhraní HDMI
        Až 3840 x 2160 p při 60 Hz
        Tuner
        • T2 HEVC: až 3840 x 2160 při 60 Hz
        • Další: až 1920 x 1080 p při 60 Hz
        USB
        • HEVC: až 3840 x 2160 při 60 Hz
        • Další: až 1920 x 1080 při 60 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (až 2160p60)
        Analogový televizor
        • PAL
        • SECAM

      • Funkce

        Snadné použití
        • Styl obrazu
        • Styl zvuku
        Digitální služby
        • Titulky
        • Teletext
        • MHEG
        • Now&Next
        • 8d EPG
        Ovládání na televizoru
        Klávesnice (6 knoflíků)

      • Funkce pro pohostinství

        Hotelový režim
        • Zámek ovládání na televizoru
        • Uzamčení nabídky
        • Uzamčení nabídky pro instalaci
        • Omezení hlasitosti (včetně HP)
        Režim Věznice
        • režim vysokého zabezpečení
        • Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
        Časovač
        • Časovač
        • Budík
        Ovládání po zapnutí
        • Kanál/Zdroj
        • Styl obrazu
        • Hlasitost (včetně HP)
        Ochrana před krádeží
        Zámek Kensington
        Ovládání napájení
        Ekologické/rychlé zapnutí
        Vaše značka
        Uvítací logo
        Klonování a aktualizace firmwaru
        • prostřednictvím USB
        • Instant Initial Cloning
        Ovládání
        Blokování automatické aktualizace kanálů
        Dálkový ovladač
        • Možnost připnutí
        • Zámek krytu baterie dálkového ovladače
        Videokanály
        • Kombinovaný seznam
        • Offline editor kanálů

      • Funkce pro nemocnice

        Ovládání
        Dálkový ovladač pro více přístrojů
        Pohodlí
        Výstup pro sluchátka

      • Multimédia

        Podpora přehrávání videa
        • Kontejnery: AVI, MKV
        • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        Podporované hudební formáty
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 až v9.2)
        Podporované formáty titulků
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        Podporované obrazové formáty
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Podporované rozlišení videa na USB
        až do 1920 x 1080p při 30 Hz
        Multimediální připojení
        USB

      • Audio

        Zvukový výstupní výkon
        16 (2 x 8)  W
        Reproduktory
        • 2,0
        • Směřující dolů
        Zvukové funkce
        • Ekvalizér
        • Vyvážení
        • Automatické vyrovnávání hlasitosti
        • Incredible Surround
        • Dynamické basy
        • Dolby MS10

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        220–240 V stř.; 50–60 Hz
        Okolní teplota
        5 °C až 45 °C
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <0,3 W
        Značka energetické třídy
        A+
        Spotřeba dle energetického štítku EU
        118  W
        Funkce úspory energie
        Režim Eco
        Průměrná roční spotřeba
        172  kWh

      • Příslušenství

        Obsahuje
        • Dálkový ovladač 22AV1407A/12
        • 2x baterie AAA
        • Stojan s okrajem
        • Záruční list
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
        Volitelné
        Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A

      • Konektory dole

        HDMI1
        • HDMI 2,0
        • HDCP 2.2
        Anténa
        IEC-75
        Digitální výstup audio
        Optický
        Vstup VGA
        D-sub 15kolíkový

      • Konektor z boku

        USB2
        USB 2.0
        Slot Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI2
        • HDMI 2,0
        • HDCP 2.2
        • ARC
        Výstup pro sluchátka
        Mini-jack

      • Konektory vzadu

        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Komponentní
        YPbPr + cinch L/R
        AV vstup
        Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
        USB1
        USB 2.0

      • Vylepšené možnosti připojení

        EasyLink (HDMI CEC)
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        • Pohotovostní režim systému
        • Průchod signálu dálkového ovladače

      • Design

        Barva
        Černá

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        1 460  mm
        Výška přístroje
        838  mm
        Hloubka přístroje
        50  mm
        Hmotnost výrobku
        36,9  kg
        Šířka přístroje (s podstavcem)
        1460  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        903  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        345  mm
        Hmotnost výrobku (+ podstavec)
        37.5  kg
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        • M6
        • 400 x 400 mm

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Dálkový ovladač
      • Stojan na nábytek
      • Záruční list
      Badge-D2C

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      • Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
      • Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

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