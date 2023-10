Oznámení o ochraně osobních údajů aplikace Philips Coffee+

Vaše kombinované údaje používáme ke zlepšování obsahu, funkčnosti a použitelnosti aplikace, zařízení a služeb a také k vývoji nových produktů a služeb. V tomto případě považujeme zpracování vašich kombinovaných údajů za založené na našem oprávněném zájmu. Pokud souhlasíte s přijímáním propagačních sdělení o našich produktech, službách, událostech a akcích, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a online chování, můžeme vám zasílat marketingová a propagační sdělení prostřednictvím e-mailu a dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom byli schopni přizpůsobit komunikaci vašim preferencím a chování a mohli vám poskytovat relevantnější a personalizovanější zážitek, můžeme vaše kombinované údaje analyzovat. Z této komunikace se můžete kdykoli odhlásit. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time.If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. Číst víceČíst méně