Jaké funkce podporuje můj kávovar Saeco s připojením?

Kávovary Saeco Espresso s vestavěným připojením Wi-Fi lze připojit přímo k internetové síti bez nutnosti využití aplikace na mobilním zařízení. Tato možnost připojení vám otevírá dveře do světa nových funkcí. Pravidelné automatické aktualizace softwaru zajistí nepřetržité vylepšování výkonu spotřebiče a vylepšování jeho zabezpečení. Zároveň umožní využívat nové funkce a zajistí pravidelné aktualizace obsahu. Vestavěná možnost připojení k síti Wi-Fi obohatí váš zážitek a pomůže vám využívat spotřebič opravdu na maximum.



Níže naleznete nejdůležitější funkce, které jsou zveřejňovány pro určité softwarové verze a data.



Pokud připojíte spotřebič k síti Wi-Fi a vytvoříte účet My Saeco, budete moci využívat všechny funkce spotřebiče.



Níže specifikované služby podléhají změnám a časem může dojít k jejich rozšíření o nové funkce a do nových zemí. Proto software spotřebiče vždy aktualizujte. Aktualizace jsou klíčové k zajištění ochrany vašeho soukromí a správného fungování spotřebiče.



Tippro automatickou aktualizaci vašeho spotřebiče:

Ujistěte se, že je spotřebič neustále zapojený do elektrické sítě a připojen k síti Wi-Fi, že máte odsouhlasené zásady ochrany osobních údajů na funkčním účtu My Saeco a zvolili jste funkci „Provádět automatické aktualizace“ (Receive Automatic update).