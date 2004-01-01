  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Zveřejněno dne 5. března 2025

    Pokud jste novým uživatelem holicího strojku Philips, nebo jste vyměnili holicí hlavu, upozorňujeme, že si vaše pokožka musí nejprve na (nové) holicí hlavy zvyknout. To znamená, že vaše pokožka může být ze začátku lehce podrážděná. Jakmile začnete nový holicí strojek Philips používat, první dva až tři týdny si bude vaše pokožka zvykat. K minimalizaci podráždění pokožky po holení můžete také použít krém nebo pleťové mléko s Aloe Vera, jemný hydratační krém nebo vodu po holení bez alkoholu. Zvažte také možnost vyhradit si mezi holením určitý čas na regeneraci pokožky.

    Níže naleznete několik tipů, jak dosáhnout s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků a vyhnout se nepohodlí a podráždění.

    • Ujistěte se že je vaše pokožka před použitím holicího strojku Philips čistá.  
    • Holicí jednotka musí být vždy v úplném kontaktu s pokožkou.  
    • Jemně přitlačte a krouživými pohyby pomalu přejíždějte holicím strojkem po pokožce.  
    • Dlouhé vousy nebo vousy, které se obtížně holí, předem zastřihněte.  
    • Jakmile strojek začnete používat, vaše pokožka si na něj musí zvyknout. Dejte pokožce mezi holením čas se zklidnit.
    • Při čištění holicích hlav, břitů a ochranného krytu mějte na paměti, že tvoří odpovídající sady. Pokud omylem vložíte břit do špatného nástavce, může trvat několik týdnů, než bude holení opět optimální.
