Pokud jste novým uživatelem holicího strojku Philips, nebo jste vyměnili holicí hlavu, upozorňujeme, že si vaše pokožka musí nejprve na (nové) holicí hlavy zvyknout. To znamená, že vaše pokožka může být ze začátku lehce podrážděná. Jakmile začnete nový holicí strojek Philips používat, první dva až tři týdny si bude vaše pokožka zvykat. K minimalizaci podráždění pokožky po holení můžete také použít krém nebo pleťové mléko s Aloe Vera, jemný hydratační krém nebo vodu po holení bez alkoholu. Zvažte také možnost vyhradit si mezi holením určitý čas na regeneraci pokožky.
Níže naleznete několik tipů, jak dosáhnout s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků a vyhnout se nepohodlí a podráždění.
