Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Probuďte se do nového dne Probuďte se do nového dne Probuďte se do nového dne

      Radiobudík

      TAR3305/12

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Probuďte se do nového dne

      S tímto digitálním radiobudíkem FM to bude jednoduché. Díky mnoha předvolbám je navigace stanic snadná a budík můžete nastavit tak, aby vás probudil jemně rostoucí hlasitostí rádia. Chcete si přispat? Stačí se jen natáhnout a stisknout tlačítko pro opakované buzení.

      Zobrazit všechny výhody

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Radiobudík

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      Radiobudík
      - {discount-value}

      Radiobudík

      celkem

      recurring payment

      Probuďte se do nového dne

      • FM, digitální ladění
      • Duální budík

      Digitální rádio FM

      Tuner FM zajistí čistý příjem a pro své oblíbené stanice můžete nastavit až 10 předvoleb. Displej zřetelně ukazuje čas.

      Časovač. Klidně usněte při poslechu rádia

      Usínejte se svou oblíbenou stanicí, která hraje na pozadí. Časovač vypnutí hodin můžete nastavit tak, aby rádio hrálo až 2 hodiny. Po uplynutí přednastavené doby se rádio vypne.

      Duální budík. Jedny hodiny, dva budíky.

      Funkce duálního budíku umožňuje nastavit dva různé budíky a funkce Jemného buzení postupně zvyšuje hlasitost rádia, aby vám usnadnila vstup do nového dne.

      Záložní baterie, pokud dojde k výpadku napájení

      Tento budík je vybaven záložní baterií. Pokud dojde k výpadku napájení, nebudete muset hodiny resetovat a nastavení budíku se uloží.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Výstupní výkon (RMS)
        200 mW
        Zvukový systém
        Mono

      • Reproduktory

        Průměr širokopásmových reproduktorů
        2" (5 cm)
        Počet širokopásmových reproduktorů
        1

      • Možnosti připojení

        Bluetooth
        Ne
        Vstup audio
        Ne

      • Tuner/příjem/vysílání

        Anténa
        Anténa FM
        Pásma tuneru
        FM
        Počet předvoleb stanic
        10
        Systém RDS
        Ne
        Rozsah frekvence FM
        87,5 – 108  MHz

      • Napájení

        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <1 W
        Typ zdroje
        Vstup DC
        Záložní baterie
        2 baterie AAA (nejsou součástí balení)
        Vstup střídavého napájení
        100–240 V, 50/60 Hz
        Spotřeba elektrické energie při provozu
        <3 W

      • Rozměry balení

        Výška
        17  cm
        Typ balení
        Krabice
        Typ umístění poličky
        Pokládání
        Šířka
        13.6  cm
        Hloubka
        6  cm
        Počet zahrnutých výrobků
        1
        Hrubá hmotnost
        0.349  kg
        Čistá hmotnost
        0.204  kg
        Hmotnost obalu
        0.145  kg

      • Rozměry výrobku

        Výška
        5.4  cm
        Šířka
        13.1  cm
        Hloubka
        13.1  cm
        Hmotnost
        0.203  kg

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Záruční list
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Adaptér napájení ze sítě

      • Budík

        Zdroj budíku
        • Rádio FM
        • Bzučák
        Počet buzení
        2
        Časovač
        15/30/60/90/120 min
        Funkce Snooze (opakované buzení)
        Ano, 9 minut

      • Hodiny

        Displej
        kontrolka LED
        Typ
        Digitální

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Záruční list
      • Stručný návod k rychlému použití
      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.