TAR3305/12
Probuďte se do nového dne
S tímto digitálním radiobudíkem FM to bude jednoduché. Díky mnoha předvolbám je navigace stanic snadná a budík můžete nastavit tak, aby vás probudil jemně rostoucí hlasitostí rádia. Chcete si přispat? Stačí se jen natáhnout a stisknout tlačítko pro opakované buzení.Zobrazit všechny výhody
Radiobudík
Tuner FM zajistí čistý příjem a pro své oblíbené stanice můžete nastavit až 10 předvoleb. Displej zřetelně ukazuje čas.
Usínejte se svou oblíbenou stanicí, která hraje na pozadí. Časovač vypnutí hodin můžete nastavit tak, aby rádio hrálo až 2 hodiny. Po uplynutí přednastavené doby se rádio vypne.
Funkce duálního budíku umožňuje nastavit dva různé budíky a funkce Jemného buzení postupně zvyšuje hlasitost rádia, aby vám usnadnila vstup do nového dne.
Tento budík je vybaven záložní baterií. Pokud dojde k výpadku napájení, nebudete muset hodiny resetovat a nastavení budíku se uloží.
