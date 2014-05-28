3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Infračervené bezdrátové provedení
Tato infračervená nabíjecí bezdrátová sluchátka plné velikosti kombinují kvalitu a pohodlí při hudebním požitku v domácím prostředí.
Nastavitelné upevnění
Infračervený přenos
Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.
Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví automaticky.
Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje automatické nastavení správné úrovně audio vstupu a zabraňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý poslechový zážitek.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
arosslaw
28/05/2014
Polska
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone
kch1
25/09/2012
Polska
pozytywna
Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone