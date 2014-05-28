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Ukončeno

Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

SHC2000/00

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Infračervené bezdrátové provedení

Tato infračervená nabíjecí bezdrátová sluchátka plné velikosti kombinují kvalitu a pohodlí při hudebním požitku v domácím prostředí.

Zobrazit všechny výhody

Pro televizní přijímač

Infračervené bezdrátové provedení

  • Nastavitelné upevnění

  • Infračervený přenos

Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.

Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne

Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví automaticky.

ALC pomáhá zabraňovat slyšitelnému zkreslení vstupních signálů

Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje automatické nastavení správné úrovně audio vstupu a zabraňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý poslechový zážitek.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

25/09/2012

Polska

Polska

pozytywna

Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu