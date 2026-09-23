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Ukončeno
SHC1300/00
Bezdrátové pohodlí přenosu IR zařízení
Tato infračervená bezdrátová sluchátka plné velikosti kombinují kvalitu a pohodlí při hudebním požitku v domácím prostředí.
32mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.
Použitím vysokofrekvenční modulace (rádiového vstupu) pro přenosové spojení lze dosáhnout čistého a věrného příjmu.
Recenze
Baterie nejsou součástí balení