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Ukončeno

Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

SHC1300/00

Bezdrátové pohodlí přenosu IR zařízení

Tato infračervená bezdrátová sluchátka plné velikosti kombinují kvalitu a pohodlí při hudebním požitku v domácím prostředí.

Zobrazit všechny výhody

Pro televizní přijímač

Bezdrátové pohodlí přenosu IR zařízení

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.

Vysokofrekvenční signál zajišťuje čistý a ostrý příjem

Použitím vysokofrekvenční modulace (rádiového vstupu) pro přenosové spojení lze dosáhnout čistého a věrného příjmu.

Snadné a jednoduché nastavení

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Baterie nejsou součástí balení