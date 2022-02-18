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  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.

Ukončeno

3000 seriesSluchátka Bluetooth

SHB3595BK/10

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| (1) Recenze
Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
Kompaktní sluchátka SHB3595 Bluetooth do uší poskytují silný zvuk a až 6 hodin bezdrátového poslechu hudby. Přenosné řešení pro pohodlné používání.
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Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

  • Vydrží hrát až 6 hodin

Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Spárujte svá sluchátka s jakýmkoli zařízením Bluetooth a vychutnejte si křišťálově čistou hudbu – bez kabelů.

Vyberte si ze 3 párů nástavců ty, které vám nejlépe padnou

Vyberte si ze 3 párů nástavců ty, které vám nejlépe padnou

Náušníky se dodávají ve 3 velikostech – malé, střední a velké – aby dokonale padly každému.

Účinné 8,6mm reproduktory poskytují čistý a silný zvuk

Účinné 8,6mm reproduktory poskytují čistý a silný zvuk

Malé a účinné 8,6mm reproduktory poskytují přesný zvuk se silnými basy a skvělý zážitek z poslechu na cestách.

Technické specifikace

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Recenze

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1.0

z 5

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Recenze

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18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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