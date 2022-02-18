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Ukončeno
SHB3595BK/10
8,6mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Vydrží hrát až 6 hodin
Spárujte svá sluchátka s jakýmkoli zařízením Bluetooth a vychutnejte si křišťálově čistou hudbu – bez kabelů.
Náušníky se dodávají ve 3 velikostech – malé, střední a velké – aby dokonale padly každému.
Malé a účinné 8,6mm reproduktory poskytují přesný zvuk se silnými basy a skvělý zážitek z poslechu na cestách.
1.0
z 5
1
Recenze
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth