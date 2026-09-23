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Ukončeno
SBCHJ030/00
Novinka pro atlety
Stereofonní zvuk je nyní uhlazenější. Radikální změna konstrukce se zaměřuje na sportovce a milovníky zvuku. Sportovní sluchátka Vapor Flight jsou malá, lehká a nastavitelná ve třech směrech pro všechny velikosti uší.
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkreslený zvuk. Je tedy ideální pro poslech.
Vychutnejte si dokonalé uchycení a optimální stabilitu při práci i v pohybu. Trojité nastavení vám zaručuje pohodlí.
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