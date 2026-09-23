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Ukončeno

Sluchátka s držákem za uši

SBCHJ030/00

Novinka pro atlety

Stereofonní zvuk je nyní uhlazenější. Radikální změna konstrukce se zaměřuje na sportovce a milovníky zvuku. Sportovní sluchátka Vapor Flight jsou malá, lehká a nastavitelná ve třech směrech pro všechny velikosti uší.

Zobrazit všechny výhody

Sportovní sluchátka nastavitelná ve třech směrech

Novinka pro atlety

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení

15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení

15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkreslený zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

Trojité nastavení pro pohodlí a stabilitu

Vychutnejte si dokonalé uchycení a optimální stabilitu při práci i v pohybu. Trojité nastavení vám zaručuje pohodlí.

Technické specifikace

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