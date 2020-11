Pokročilá nabíjecí baterie vydrží nabitá 5x déle

Když si zakoupíte nabíjecí nástroj, chcete vědět, jak dlouho vydrží baterie. Svítidlo Philips MatchLine MDLS se dodává s pokročilou baterií, která vydrží 5x déle než běžné nabíjecí baterie. Díky 1500 cyklům nabíjení místo standardních 300 získáte ekvivalent přibližně pěti let provozu při nepřetržitém používání – čímž se dramaticky snižují náklady na výměnu. A když baterie vypoví službu uprostřed práce, je to nepříjemné. Po kompletním nabití, které zabere méně než tři hodiny, získáte přes šest hodin nepřetržitého používání v normálním režimu. To znamená kvalitní osvětlení po většinu pracovního dne.