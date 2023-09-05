Zpátky v tempu? S Philips to půjde hladce. Slevy až 33 %. Zobrazit
    • Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ústní sprcha

      HX3826/31

      Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream

      Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.

      Cordless Power Flosser 3000
      Cordless Power Flosser 3000

      Ústní sprcha

      Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream

      Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku* na čištěných místech

      • Technologie Quad Stream
      • Při čištění vás navedou pulzující vlny
      Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

      Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděluje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistěte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.

      Technologie Quadstream: odstraňuje plak pod linií dásní

      Technologie Quadstream odstraňuje až 99 % zubního plaku z 6 mm hlubokých parodontálních kapes.

      Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu

      V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.

      2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity

      Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.

      Důkladné vyčištění za 60 sekund

      S tryskou která se otáčí o 360 °se dostanete i do obtížně dosažitelných oblastí a zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhněte důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.

      Rychlé nabíjení pomocí nabíječky s USB-A kabelem

      Pohodlné nabíjení pomocí nabíječky s USB-A kabelem. Na jedno nabití můžete čistit až 14 dní.

      Nádržka o objemu 250 ml se snadným plněním

      Nádržka o objemu 250 ml pojme dostatek vody na čištění po doporučenou dobu 60 sekund. Chcete-li vodu doplnit, pootočte nádržkou a vyjměte ji nebo použijte boční otvor pro snadné doplňování.

      Nenáročná technika

      Stačí přiložit na požadované místo, stisknout tlačítko a docílíte efektivnějšího čištění mezizubních prostor. Namiřte hlavici mezi zuby a podél linie dásní a ústní sprcha udělá všechnu práci za vás.

      Standardní hlavice pro přesné čištění

      Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.

      Technické údaje

      • Spotřeba

        Napětí
        Vícenapěťová nabíječka

      • Technické údaje

        Spotřeba energie
        • Vypnutý stav <0,3 W
        • Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

      • Design a provedení

        Barva
        Bílá

      • Servis

        Záruka
        2letá omezená záruka

      • Snadné použití

        Tělo kartáčku
        Tenký ergonomický design
        Nástavec trysky
        Snadné nasazení a sundání

      • Výkon

        Čištění
        Vyčištění celých úst vám zabere pouhých 60–90 vteřin

      • Balení obsahuje

        Tryska F1 Standard
        1
        Tryska F3 Quad Stream
        1
        Cestovní taška
        1
        Nabíjecí kabel pro USB
        1
        Síťový USB adaptér
        1
        Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser
        1

      • Režimy

        Clean
        Pro dokonalou čistotu každý den
        Deep Clean
        Pro hloubkové čištění mezizubních prostor
        Stupně intenzity
        3 úrovně

      • Přínos pro zdraví

        Pod dásní
        Odstraňuje až 99 % zubního plaku pod linií dásní**

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Kabel USB
      • Standardní hubice
      • Tryska Quadstream
      • Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser 3000
      • Cestovní pouzdro

      • V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.
      • *V laboratorní studii (skutečné výsledky se mohou lišit), v nejhlubších 2 mm u modelu 6mm parodontální kapsy.
