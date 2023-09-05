Jiné položky v balení
- Kabel USB
- Standardní hubice
- Tryska Quadstream
- Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser 3000
- Cestovní pouzdro
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
HX3826/31
Nový způsob čištění mezizubních prostor s technologií QuadStream
Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.Zobrazit všechny výhody
Ústní sprcha
celkem
recurring payment
Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděluje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistěte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.
Technologie Quadstream odstraňuje až 99 % zubního plaku z 6 mm hlubokých parodontálních kapes.
V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.
Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.
S tryskou která se otáčí o 360 °se dostanete i do obtížně dosažitelných oblastí a zařízení tak můžete používat v jakékoli orientaci. Dosáhněte důkladného 360° čištění za pouhých 60 vteřin.
Pohodlné nabíjení pomocí nabíječky s USB-A kabelem. Na jedno nabití můžete čistit až 14 dní.
Nádržka o objemu 250 ml pojme dostatek vody na čištění po doporučenou dobu 60 sekund. Chcete-li vodu doplnit, pootočte nádržkou a vyjměte ji nebo použijte boční otvor pro snadné doplňování.
Stačí přiložit na požadované místo, stisknout tlačítko a docílíte efektivnějšího čištění mezizubních prostor. Namiřte hlavici mezi zuby a podél linie dásní a ústní sprcha udělá všechnu práci za vás.
Standardní hlavice s jedním proudem disponuje dostatečným tlakem pro přesné čištění a odstranění zbytků jídla kdykoli je třeba.
Spotřeba
Technické údaje
Design a provedení
Servis
Snadné použití
Výkon
Balení obsahuje
Režimy
Přínos pro zdraví
Hledáte další příslušenství? Zobrazit díly a příslušenství
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.