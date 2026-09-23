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        Ukončeno

        Jednotka Flash USB

        FM16FD70V/00

        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        Snadno použitelné a uživatelsky přátelské zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice Snow bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.

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        Bleskově přenášejte soubory!

        Malá a lehká, lze použít kdekoli

        • 16 GB

        • Snow Edition 2.0

        • 5 ks

        Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0

        Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

        Módní barevné provedení

        Vyberte si módní barvu: pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou nebo ocelově modrou a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

        Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení

        Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

        Technické specifikace

        Návody a dokumentace

        Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

        • PDF soubor, 157.6 kB
        • 21 July 2026

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu