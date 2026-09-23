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Ukončeno
FM12FD175E/00
Snadné použití, systém plug and play!
Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice MOTION bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.
128 GB
Motion Edition 3.2
3 ks v balení
Použitelná kapacita 128 GB umožňuje výměnu, sdílení a ukládání mnohem větších nebo většího množství souborů přes port USB stolního nebo přenosného počítače.
Vyberte si módní barvu: pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou nebo ocelově modrou a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter
Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter