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Ukončeno

CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

CSS5235Y/12

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

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Prostorový zvuk podle potřeby– oddělitelné bezdrátové prostorové reproduktory

Prostorový zvuk podle potřeby– oddělitelné bezdrátové prostorové reproduktory

Nechte se podle libosti unášet prvotřídním prostorovým zvukem. Jednoduše oddělte bezdrátové prostorové reproduktory od hlavního levého a pravého reproduktoru a umístěte je v zadní části místnosti. Takto dosáhnete plného prostorového zvuku ve filmech a hrách. Poté připojte reproduktory zpět a používejte reproduktory k přehrávání hudby a televizních pořadů. Díky patentem chráněné technologii bezdrátového ozvučení a prostorovým reproduktorům využívajícím vlastní frekvenci nebude docházet k rušení. Výsledkem je zcela bezdrátový systém prostorového zvuku umožňující sledování filmů a poslech hudby v bezztrátové kvalitě.

Prvotřídní kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou pro křišťálově čistý zvuk

Prvotřídní kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou pro křišťálově čistý zvuk

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každičký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.

Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení

Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum použití 2019-01-24

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum použití 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Výhody

Sok különböző bemenete van

Nevýhody

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum použití 2018-04-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum použití 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

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