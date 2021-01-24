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Ukončeno
Nechte se podle libosti unášet prvotřídním prostorovým zvukem. Jednoduše oddělte bezdrátové prostorové reproduktory od hlavního levého a pravého reproduktoru a umístěte je v zadní části místnosti. Takto dosáhnete plného prostorového zvuku ve filmech a hrách. Poté připojte reproduktory zpět a používejte reproduktory k přehrávání hudby a televizních pořadů. Díky patentem chráněné technologii bezdrátového ozvučení a prostorovým reproduktorům využívajícím vlastní frekvenci nebude docházet k rušení. Výsledkem je zcela bezdrátový systém prostorového zvuku umožňující sledování filmů a poslech hudby v bezztrátové kvalitě.
Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každičký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum použití 2019-01-24
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum použití 2019-01-24
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Výhody
Sok különböző bemenete van
Nevýhody
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum použití 2018-04-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum použití 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSS5235Y Wireless surround cinema speakers