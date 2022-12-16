  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Náhradní holicí hlava pro dámské holicí strojky Lady Shave Náhradní holicí hlava pro dámské holicí strojky Lady Shave Náhradní holicí hlava pro dámské holicí strojky Lady Shave

      Lady Shaver Series 8000 Holicí hlavice

      CP2008/01

      Náhradní holicí hlava pro dámské holicí strojky Lady Shave

      Tato holicí hlava pro dámské holicí strojky Philips Lady Shave obsahuje planžetu a holicí prvek. Připevňuje se na tělo holicího strojku Lady Shave. Výměna ztracených, opotřebených nebo poškozených součástí udrží vaše zařízení déle funkční.

      Zobrazit všechny výhody
      Zvolte způsob platby

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Ženská krása – příslušenství
      Doprava rychle a zdarma na všechny objednávky

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Kde lze tento náhradní díl zakoupit?


      Obraťte se na některého z našich servisních partnerů, kteří vám rádi pomohou. Nejste si jisti kompatibilitou s vaším produktem? Kontaktujte naši zákaznickou podporu.

      Seznam servisních partnerů (95.0KB)
      Zákaznická podpora

      Kompatibilní výrobky

      Kde najdu číslo modelu?
      Vyhledání modelového označení výrobku
      Kde najdu modelové označení​?
      výrobky nalezené pro Nebyly nalezeny žádné výrobky pro

      Náhradní holicí hlava pro dámské holicí strojky Lady Shave

      Kompatibilitu zkontrolujte níže.

      • Dámský holicí strojek
      • Světle krémová

      Technické údaje

      • Vyměnitelná část

        Vhodné pro následující typy výrobku
        BRL176/00
      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.