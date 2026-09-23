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Filtrační patrona

AWP261/10

Snadná příprava čisté vody

Díky vícestupňovému systému ultrafiltrace snižuje tento náhradní filtr obsah chloru, částic a mikroplastů a až 99,9 % bakterií* pro zdravou a chutnou pitnou vodu a současně zachovává prospěšné minerály.

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Ultrafiltrační systém redukuje 99,9 % bakterií

Snadná příprava čisté vody

Po použití jednodílný filtr jednoduše vyhoďte

Praktický a bezpečný jednorázový filtr, který zamezuje sekundárnímu znečištění.

Efektivně redukuje 99,9 % bakterií

Třífázový systém ultrafiltrace se skládá z netkané textilie, granulovaného aktivního uhlíku a membrány z dutého vlákna, která efektivně snižuje obsah chloru, pesticidů, chemikálií a až 99,9 % bakterií*. Redukuje také částice až do velikosti 0,01 μm, včetně mikroplastů pro perlivou, chutnou a čistou pitnou vodu a současně zachovává prospěšné minerály.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační agentury BV v laboratorních podmínkách.