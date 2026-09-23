3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
AWP261/10
Snadná příprava čisté vody
Díky vícestupňovému systému ultrafiltrace snižuje tento náhradní filtr obsah chloru, částic a mikroplastů a až 99,9 % bakterií* pro zdravou a chutnou pitnou vodu a současně zachovává prospěšné minerály.
Praktický a bezpečný jednorázový filtr, který zamezuje sekundárnímu znečištění.
Třífázový systém ultrafiltrace se skládá z netkané textilie, granulovaného aktivního uhlíku a membrány z dutého vlákna, která efektivně snižuje obsah chloru, pesticidů, chemikálií a až 99,9 % bakterií*. Redukuje také částice až do velikosti 0,01 μm, včetně mikroplastů pro perlivou, chutnou a čistou pitnou vodu a současně zachovává prospěšné minerály.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
Recenze
Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační agentury BV v laboratorních podmínkách.