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  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity
  • Ideální společník na outdoorové aktivity

Ukončeno

Přenosné rádio

AE1120/00

Ideální společník na outdoorové aktivity
Přenosné rádio Philips AE1120/00 je navrženo pro používání venku. Díky kinetickému napájení nepotřebuje baterie. Součástí je vestavěná siréna pro upoutání pozornosti a nabíječka USB pro nabíjení a připojení.
Zobrazit všechny výhody

s tímto přenosným rádiem

Ideální společník na outdoorové aktivity

  • FM/MW, analogové ladění

  • Port micro USB pro nabíjení

  • svítilna

  • Vlastní napájení / provoz na baterie

Kineticky generované napájení pro nabíjení bez námahy

Kineticky generované napájení pro nabíjení bez námahy

Dopřejte si vlastní napájení díky inovativnímu, kineticky poháněnému zdroji napájení tohoto zařízení. Jedná se o alternativu bateriemi napájených zařízení, která je šetrná k životnímu prostředí. Zajistit napájení rádia, svítilny nebo dobití telefonu či jiného zařízení je velmi snadné.

Vestavěná svítilna pro osvětlení nočních aktivit

Vestavěná svítilna pro osvětlení nočních aktivit

Nebuďte potmě. Svítilna vestavěná v tomto zařízení umožňuje pokračovat v činnosti ještě dlouho poté, co slunce zapadlo. Toto zařízení odstraňuje nebezpečí vznikající při činnostech prováděných v noci bez dostatečného osvětlení, a může být výborným řešením v případě výpadku dodávky elektřiny. Kineticky generované napájení zajišťuje automatické nabíjení zařízení, takže se nemusíte obávat, že se vám vybijí baterie.

Vestavěná siréna vás poskytne bezpečí

Vestavěná siréna vás poskytne bezpečí

Být v bezpečí, to často znamená být k nalezení. Vestavěná siréna v zařízení poutá pozornost, takže pomoc nebude nikdy příliš daleko. Kinetické napájení předchází neočekávaným problémům s bateriemi: siréna je doplňkem, který vám přinese klidnou mysl a v první řadě se postará o vaši bezpečnost.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu