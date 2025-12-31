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Ukončeno
AE1120/00
FM/MW, analogové ladění
Port micro USB pro nabíjení
svítilna
Vlastní napájení / provoz na baterie
Dopřejte si vlastní napájení díky inovativnímu, kineticky poháněnému zdroji napájení tohoto zařízení. Jedná se o alternativu bateriemi napájených zařízení, která je šetrná k životnímu prostředí. Zajistit napájení rádia, svítilny nebo dobití telefonu či jiného zařízení je velmi snadné.
Nebuďte potmě. Svítilna vestavěná v tomto zařízení umožňuje pokračovat v činnosti ještě dlouho poté, co slunce zapadlo. Toto zařízení odstraňuje nebezpečí vznikající při činnostech prováděných v noci bez dostatečného osvětlení, a může být výborným řešením v případě výpadku dodávky elektřiny. Kineticky generované napájení zajišťuje automatické nabíjení zařízení, takže se nemusíte obávat, že se vám vybijí baterie.
Být v bezpečí, to často znamená být k nalezení. Vestavěná siréna v zařízení poutá pozornost, takže pomoc nebude nikdy příliš daleko. Kinetické napájení předchází neočekávaným problémům s bateriemi: siréna je doplňkem, který vám přinese klidnou mysl a v první řadě se postará o vaši bezpečnost.
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