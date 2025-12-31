3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
ADR81BLX1
Rozlišení Full-HD kategorie 1080p
Automatická detekce srážky
Index únavy a výstraha pro řidiče
Pohotovostní nahrávání
Jakmile nastartujete svůj vůz, spustí se automaticky záznam řízení.
Dojde-li ke srážce, nouzový záznam se automaticky uloží jako důkazní materiál, aby nedošlo k jeho přepsání.
Index únavy ukazuje vývoj únavy řidiče, a pokud by měl řidič právě odpočívat, vydá zařízení vizuální a akustické varovné hlášení.
Recenze