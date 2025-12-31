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  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích
  • Váš osobní strážce na silnicích

Ukončeno

ADR810Videokamera do auta

ADR81BLX1

Váš osobní strážce na silnicích
Jezděte bez starostí díky automobilové kameře Philips, která vás ochrání v případě, že se stane něco neočekávaného. Můžete se cítit v bezpečí díky automatickým bezpečnostním funkcím: Detekce srážky, Pohotovostní nahrávání a Výstraha při únavě.
Zobrazit všechny výhody

s detekcí srážky a pohotovostním nahráváním

Váš osobní strážce na silnicích

  • Rozlišení Full-HD kategorie 1080p

  • Automatická detekce srážky

  • Index únavy a výstraha pro řidiče

  • Pohotovostní nahrávání

Spuštění automatického záznamu při nastartování vašeho vozu

Spuštění automatického záznamu při nastartování vašeho vozu

Jakmile nastartujete svůj vůz, spustí se automaticky záznam řízení.

Detekce srážky a automatický záznam pro případ mimořádné události

Detekce srážky a automatický záznam pro případ mimořádné události

Dojde-li ke srážce, nouzový záznam se automaticky uloží jako důkazní materiál, aby nedošlo k jeho přepsání.

Index únavy a výstraha pro řidiče

Index únavy a výstraha pro řidiče

Index únavy ukazuje vývoj únavy řidiče, a pokud by měl řidič právě odpočívat, vydá zařízení vizuální a akustické varovné hlášení.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu