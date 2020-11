Podmínky záruky

Žárovku zaregistrujte do 30 dní od data nákupu. Záruka platí až 7 let nebo maximálně 150 000 km, podle toho, která varianta nastane dříve. Záruka platí pouze pro nekomerční použití. Tato záruka se vztahuje pouze na originální xenonové žárovky Philips LongerLife. Společnost Philips nenese odpovědnost za instalaci ani poštovné, a to ani v případě, že k selhání žárovky dojde během záručního období. Abyste mohli záruku uplatnit, uschovejte si záruční list a doklad o zaplacení po celou dobu platnosti záruky. Platí také obecné záruční podmínky společnosti Philips: www.philips.com/warranty