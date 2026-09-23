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  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
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Xenon LongerLifeZáruka na xenonové žárovky

85415SYC1

Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno

Žárovky Philips LongerLife Xenon se automaticky prodávají se 4letou zárukou. Stačí svůj výrobek zaregistrovat online a zdarma tak prodloužíte záruku o další 3 roky. Takže se o ně nemusíte starat 7 let.

Zobrazit všechny výhody

Prodlužte 4letou záruku na 7 let pomocí 3 snadných kroků

Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno

  • Typ žárovky: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

K žárovkám Xenon LongerLife dostanete zdarma 4letou záruku.

K žárovkám Xenon LongerLife dostanete zdarma 4letou záruku.

Xenonové žárovky Philips LongerLife nabízí vysokou úroveň kvality a bezpečnosti. Automaticky a zdarma k nim získáte 4letou záruku platnou od data nákupu.

Jednoduše se zaregistrujte online a prodlužte tak záruku

Jednoduše se zaregistrujte online a prodlužte tak záruku

Výbojky Xenon LongerLife mají delší životnost než kterékoli jiné xenonové žárovky od společnosti Philips. Abyste mohli být naprosto klidní, máte šanci získat zdarma další 3 roky záruky navíc. Jednoduše se zaregistrujte na webové stránce https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty a splňte tři jednoduché kroky: 1. Nejprve pomocí nálepky s certifikátem pravosti na obalu výrobku zkontrolujte, že jste zakoupili originální výrobek společnosti Philips. 2. Jakmile ověříte pravost výrobku, vyplňte na internetu své údaje a uveďte doklad o zaplacení. 3. A nakonec si vytiskněte a uschovejte záruční list se 7letou platností.

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což eliminuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla jsou schopné vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Technické specifikace

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