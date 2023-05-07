Jiné položky v balení
- Dálkový ovladač
- 2x baterie AAA
- Stojan na nábytek
- Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití
- Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
65PUS7608/12
Najděte. Sledujte. Zamilujte se.
Ať už milujete cokoli, tento responzivní chytrý televizor to rychle najde. Ať jde o staré oblíbené kousky, nebo úplné novinky, televizor prohledá všechny hlavní streamovací služby, zatímco vy můžete sedět s nohama nahoře. Vychutnejte si ostrý obraz a pohlcující zvuk Dolby Atmos.Zobrazit všechny výhody
Bohužel tento produkt již není k dispozici
4K TV
celkem
recurring payment
Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budou vaše oblíbené filmy, seriály a hry vypadat a znít úchvatně. Sledujte obraz tak, jak jej režisér zamýšlel – už žádné zklamání kvůli scénám, které jsou příliš tmavé! Slyšte zřetelně každé slovo. Zažijte zvukové efekty, jako kdyby se akce odehrávala přímo kolem vás.
Ať už sledujete cokoli, tento LED televizor s rozlišením 4K zajistí jasný a opravdu ostrý obraz s živými barvami. Navíc je televizor kompatibilní s hlavními formáty HDR, takže během streamování HDR obsahu uvidíte více detailů, dokonce i ve tmavých a světlých místech.
S naším chytrým televizorem rychle najdete ten nejlepší zážitek. Baví vás seriál? Ve sledování můžete pokračovat přímo z domovské obrazovky. Pokud hledáte něco nového, můžete procházet kategorie, jako jsou akční filmy nebo drama, a zobrazit nabídky nejlepších streamovacích služeb – to vše na jednom místě.
Téměř bezrámečková obrazovka tohoto chytrého televizoru se hodí téměř do každého interiéru. Díky úzkému, tmavě šedému stojanu jako by se obrazovka vznášela ve vzduchu. Naše balení využívá recyklovanou lepenku s certifikátem FSC a materiály jsou tištěné na recyklovaný papír.
Díky HDMI 2.1 s plynulou grafikou pro rychlé hraní si užijete také nejlepší zážitek s herní konzolí. Televizor se pyšní podporou technologie VRR a se zapnutím konzole se automaticky aktivuje nastavení s nízkou latencí.
Sledujte své oblíbené filmy a pořady ve všech hlavních formátech HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision.
