  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Najděte. Sledujte. Zamilujte se. Najděte. Sledujte. Zamilujte se. Najděte. Sledujte. Zamilujte se.
      Energy Label Europe E zde
      Více informací zde (PDF 201.0KB)

      LED 4K TV

      65PUS7608/12

      Najděte. Sledujte. Zamilujte se.

      Ať už milujete cokoli, tento responzivní chytrý televizor to rychle najde. Ať jde o staré oblíbené kousky, nebo úplné novinky, televizor prohledá všechny hlavní streamovací služby, zatímco vy můžete sedět s nohama nahoře. Vychutnejte si ostrý obraz a pohlcující zvuk Dolby Atmos.

      Zobrazit všechny výhody

      Dostupné verze:

      Bohužel tento produkt již není k dispozici

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše 4K Ultra HD

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      LED
      - {discount-value}

      LED

      4K TV

      celkem

      recurring payment

      Najděte. Sledujte. Zamilujte se.

      4K TV

      • 164cm (65") televizor
      • Podporuje všechny hlavní formáty HDR
      • Zvuk Dolby Atmos
      • Philips Smart TV
      Obraz a zvuk jako v kině. Dolby Vision a Dolby Atmos

      Obraz a zvuk jako v kině. Dolby Vision a Dolby Atmos

      Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budou vaše oblíbené filmy, seriály a hry vypadat a znít úchvatně. Sledujte obraz tak, jak jej režisér zamýšlel – už žádné zklamání kvůli scénám, které jsou příliš tmavé! Slyšte zřetelně každé slovo. Zažijte zvukové efekty, jako kdyby se akce odehrávala přímo kolem vás.

      Opravdu ostrý a živý obraz.

      Opravdu ostrý a živý obraz.

      Ať už sledujete cokoli, tento LED televizor s rozlišením 4K zajistí jasný a opravdu ostrý obraz s živými barvami. Navíc je televizor kompatibilní s hlavními formáty HDR, takže během streamování HDR obsahu uvidíte více detailů, dokonce i ve tmavých a světlých místech.

      Skvělý televizor. Žádné problémy. Philips Smart TV.

      Skvělý televizor. Žádné problémy. Philips Smart TV.

      S naším chytrým televizorem rychle najdete ten nejlepší zážitek. Baví vás seriál? Ve sledování můžete pokračovat přímo z domovské obrazovky. Pokud hledáte něco nového, můžete procházet kategorie, jako jsou akční filmy nebo drama, a zobrazit nabídky nejlepších streamovacích služeb – to vše na jednom místě.

      Tenký televizor. Vybavený pro budoucnost.

      Tenký televizor. Vybavený pro budoucnost.

      Téměř bezrámečková obrazovka tohoto chytrého televizoru se hodí téměř do každého interiéru. Díky úzkému, tmavě šedému stojanu jako by se obrazovka vznášela ve vzduchu. Naše balení využívá recyklovanou lepenku s certifikátem FSC a materiály jsou tištěné na recyklovaný papír.

      Vhodný pro hraní her. VRR a nízká prodleva vstupu na všech konzolích.

      Vhodný pro hraní her. VRR a nízká prodleva vstupu na všech konzolích.

      Díky HDMI 2.1 s plynulou grafikou pro rychlé hraní si užijete také nejlepší zážitek s herní konzolí. Televizor se pyšní podporou technologie VRR a se zapnutím konzole se automaticky aktivuje nastavení s nízkou latencí.

      Kompatibilní s hlavními formáty HDR

      Sledujte své oblíbené filmy a pořady ve všech hlavních formátech HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        65  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        164  cm
        Displej
        4K Ultra HD LED
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160
        Nativní obnovovací frekvence
        60  Hz
        Systém obrazu
        Pixel Precise Ultra HD
        Vylepšení obrazu
        • HDR10
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Kompatibilní s technologií HDR10+

      • Rozlišení vstupu displeje:

        Rozlišení – obnovovací frekvence
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
        Přehrávání videa
        • PAL
        • SECAM
        Průvodce televizními programy*
        Průvodce EPG na 8 dnů
        Indikace úrovně signálu
        Ano
        Teletext
        Teletext s pamětí 1 000 stránek
        Podpora HEVC
        Ano

      • Smart TV

        OS
        Smart TV s vylepšeným operačním systémem

      • Funkce Smart TV

        Interakce s uživatelem
        • SimplyShare
        • Zrcadlení obrazovky
        Interaktivní televize
        HbbTV
        Aplikace SmartTV*
        • YouTube
        • Obchod Philips
        • Amazon Prime video
        • Netflix
        Hlasový asistent*
        • Spolupracuje s aplikací Alexa
        • Funguje s Google Home

      • Multimediální aplikace

        Formáty přehrávání videa
        • Kontejnery: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formáty přehrávání hudby
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 až v9.2)
        • WMA-PRO (v9 a v10)
        • FLAC
        Podpora formátu titulků
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formáty přehrávání obrazu
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Zpracování

        Výkon zpracování
        Dvoujádrový

      • Zvuk

        Výstupní výkon (RMS)
        20 W
        Konfigurace reproduktorů
        2 x 10W širokopásmový reproduktor
        Kodek
        Dolby Digital MS12 V2.6
        Vylepšení zvuku
        • Zvuk A.I.
        • Zřetelné dialogy
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Noční režim
        • Inteligentní ekvalizér

      • Možnosti připojení

        Počet připojení HDMI
        3
        Vlastnosti rozhraní HDMI
        • 4K
        • Zpětný audio kanál
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • Systémové ovládání audia
        • Pohotovostní režim systému
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        Počet portů USB
        2
        Bezdrátové připojení
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, jednopásmová
        Další připojení
        • Rozhraní Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digitální audiovýstup (optický)
        • Servisní konektor
        • Satelitní konektor
        HDCP 2.3
        Ano na všech HDMI
        HDMI ARC
        Ano, na HDMI1
        Funkce HDMI 2.1
        • eARC na HDMI 1
        • Podpora e-ARC / VRR / ALLM
        EasyLink 2.0
        HDMI-CEC pro Philips TV/SB

      • Podpora funkcí HDMI video

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Energetická karta EU

        Registrační čísla EPREL
        1436032
        Energetická třída SDR
        E
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR
        85  kwh/1000 h
        Energetická třída HDR
        G
        Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR
        165  kwh/1000 h
        Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
        není k dispozici
        Pohotovostní režim sítě
        2,0  W
        Použitá technologie panelu
        LED LCD

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        220–240 V stř., 50/60 Hz
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        méně než 0,3 W
        Funkce úspory energie
        • Automatický vypínač
        • Vypnutí obrazu (u rádia)
        • Režim Eco
        • Světelný senzor

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Dálkový ovladač
        • 2x baterie AAA
        • Stojan na nábytek
        • Napájecí kabel
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi

      • Design

        Barvy televizoru
        Antracitově šedý rámeček
        Konstrukce stojanu
        Antracitově šedé nožičky

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        1447,0  mm
        Výška přístroje
        843,0  mm
        Hloubka přístroje
        91,6  mm
        Hmotnost výrobku
        18,0  kg
        Šířka přístroje (s podstavcem)
        1447.0  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        863.0  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        299.0  mm
        Hmotnost výrobku (+ podstavec)
        18.5  kg
        Šířka balení
        1360.0  mm
        Výška balení
        995.0  mm
        Hloubka balení
        170.0  mm
        Hmotnost včetně balení
        23,7  kg
        Šířka stojanu
        795.0  mm
        Výška stojanu
        20.0  mm
        Hloubka stojanu
        299.0  mm
        Rozteč mezi nožičkami
        795.0  mm
        Výška stojanu ke spodnímu okraji TV
        20.0  mm
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        400 x 300 mm

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Dálkový ovladač
      • 2x baterie AAA
      • Stojan na nábytek
      • Napájecí kabel
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      • Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
      • Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
      • Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
      • Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
      • Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
      • Dálkový ovladač bez mikrofonu, asistent Google Asistant funguje prostřednictvím aplikace Google Home nebo reproduktoru Google Home Speaker.
      • Fungování s aplikací Google Assistant se vztahuje pouze na země, ve kterých byla tato funkce společností Google zavedena.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.