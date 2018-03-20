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Ukončeno
65PUS6521/12
Ultratenký LED televizor 4K se systémem Android TV
Neuvěřitelná velikost a výkon. Řada Philips 6520 přináší velkolepou podívanou na 65" obrazovce s ostrým rozlišením 4K Ultra HD. Snadno ovladatelný přístroj nabitý funkcemi vyjímající se na elegantním obloukovém stojanu.
164 cm (65")
LED televizor 4K Ultra HD
Čtyřjádrový procesor, 16GB rozšiřitelný
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Televizor Ultra HD má čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor Full HD. Díky více než 8 miliónům pixelů a naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution si vychutnáte nejlepší možnou kvalitu obrazu. Čím vyšší je kvalita původního obsahu, tím lepší obraz a rozlišení si můžete užívat. Užijte si větší ostrost, lepší vykreslení hloubky, špičkový kontrast, přirozený plynulý pohyb a detaily bez chybičky.
Nový integrovaný standard HEVC (H.265) přináší zážitek z vysoké kvality obrazu ve vysílání s rozlišením 4k.
Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.
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4.2
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Gałgan
17/11/2016
Polska
Świetny TV
Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.