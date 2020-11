Směrování světla do správného místa před autem

Nestačí jen mít výkonné světlomety, důležitá je také optická přesnost. Žárovky Xenon X-tremeVision plus mají tu nejpřesnější technologii ohybu světla nastavenu na úrovni 150–350µm. To znamená, že ozáří silnici přesně tam, kde to potřebujete, a nebudou oslňovat protijedoucí řidiče.